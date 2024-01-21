45-тий президент США Дональд Трамп зробив компліментарну заяву на адресу прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана під час мітингу в Манчестері, штаті Нью-Гемпшир.

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Трамп назвав угорського прем’єра "великою людиною" та "великим лідером в Європі".

"Деякі люди не люблять його, тому що він занадто сильний. Добре мати сильну людину на чолі країни", – сказав він.

За даними американського видання CBS News, деяких прихильників Трампа не пустили на мітинг у Манчестері після того, як будівля була переповнена, але вони спробували увірватися.

20 грудня угорський прем'єр-міністр висловив підтримку Трампу після того, як суд визнав, що той не має права обіймати президентську посаду.

14 грудня 2023 року Європейська рада ухвалила рішення розпочати переговори про вступ України до ЄС. Угорський прем'єр Орбан під час голосування вийшов із зали. Однак угорський лідер під час цього саміту наклав вето на рішення про виділення Україні 50 млрд євро протягом 2024-2027 років.

9 січня 2024 року угорський уряд висунув нову вимогу для розблокування 50 млрд євро для України: Будапешт може зняти своє вето за умови, що фінансування переглядатиметься щороку.

У серпні 2022 року Трамп заявив, що Україна, щоб уникнути повномасштабного вторгнення Росії, "могла б відмовитися від Криму" або зійти з курсу на вступ до НАТО. Також він говорив, що адміністрація президента Байдена "майже змусила" диктатора Путіна розпочати велику війну проти України.

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