45-й президент США Дональд Трамп сделал комплиментарное заявление в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана во время митинга в Манчестере, штат Нью-Гэмпшир.

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Трамп назвал венгерского премьера "великим человеком" и "великим лидером в Европе".

"Некоторые люди не любят его, потому что он слишком силен. Хорошо иметь сильного человека во главе страны", – сказал он.

По данным издания американского издания CBS News, некоторых поклонников Трампа не пустили на митинг в Манчестере после того, как он был переполнен, но они попытались ворваться в здание.

20 декабря венгерский премьер-министр выразил поддержку Трампу после того, как суд признал, что тот не имеет права занимать президентский пост.

14 декабря 2023 года Европейский совет принял решение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Венгерский премьер Орбан во время голосования вышел из зала. Однако венгерский лидер во время этого саммита ветировал решение о выделении Украине 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов.

9 января 2024 года венгерское правительство выдвинуло новое требование для разблокирования 50 млрд евро для Украины: Будапешт может снять свое вето при условии, что финансирование будет пересматриваться ежегодно.

В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина, чтобы избежать полномасштабного вторжения России, "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО. Также он говорил, что администрация президента Байдена "почти заставила" диктатора Путина начать великую войну против Украины.

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