Родина загиблої у полоні журналістки Рощиної отримала виплати від держави

Вікторія Рощина (Фото: Facebook журналістки)

Сім'я закатованої в російському полоні журналістки Вікторії Рощиної отримала допомогу від держави за її загибель. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань свободи слова та нардеп фракції Голос Ярослав Юрчишин.

Він отримав підтвердження про переказ коштів від держкомітету телебачення і радіомовлення України. Йдеться про виплату в сумі 302 800 грн.

"Жодні виплати не повернуть рідним Віку. Але це той мінімум, який держава зобов'язана зробити, щоб проявити повагу до своїх загиблих журналістів", – зазначив Юрчишин.

За його словами, на 2026 рік Кабмін уже заклав кошти у держбюджет для виплат постраждалим медійникам. Як повідомляли LIGA.net у пресслужбі Кабміну, ця виплата прив'язана до прожиткового мінімуму. Тому наступного року сума може збільшитися.