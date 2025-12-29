Родина загиблої у полоні журналістки Рощиної отримала виплати від держави
Сім'я закатованої в російському полоні журналістки Вікторії Рощиної отримала допомогу від держави за її загибель. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань свободи слова та нардеп фракції Голос Ярослав Юрчишин.
Він отримав підтвердження про переказ коштів від держкомітету телебачення і радіомовлення України. Йдеться про виплату в сумі 302 800 грн.
"Жодні виплати не повернуть рідним Віку. Але це той мінімум, який держава зобов'язана зробити, щоб проявити повагу до своїх загиблих журналістів", – зазначив Юрчишин.
За його словами, на 2026 рік Кабмін уже заклав кошти у держбюджет для виплат постраждалим медійникам. Як повідомляли LIGA.net у пресслужбі Кабміну, ця виплата прив'язана до прожиткового мінімуму. Тому наступного року сума може збільшитися.
- Рощина зникла у серпні 2023 року на окупованій РФ українській території. СБУ, а потім і російська сторона підтвердили, що журналістку взяли в полон росіяни.
- У жовтні 2024 року Коордштаб підтвердив смерть 27-річної журналістки в Росії. Наступного дня було розпочато розслідування смерті Рощиної в полоні.
- У квітні 2025 року стало відомо, що тіло журналістки повернули до України. Офіс генпрокурора повідомив, що на тілі Рощиної виявлено численні ознаки катування.
- У листопаді Рада ЄС запровадила санкції проти росіян, зокрема, причетних до катувань журналістки.
- 26 грудня оголосили підозру начальнику російського СІЗО, де закатували Рощину й Матвєєва.
Коментарі (0)