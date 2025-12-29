Семья погибшей в плену журналистки Рощиной получила выплаты от государства

Виктория Рощина (Фото: Facebook журналистки)

Семья замученной в российском плену журналистки Виктории Рощиной получила помощь от государства за ее гибель. Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова и нардеп фракции Голос Ярослав Юрчишин.

Он получил подтверждение о переводе средств от госкомитета телевидения и радиовещания Украины. Речь идет о выплате в сумме 302 800 грн.

"Никакие выплаты не вернут родным Вику. Но это тот минимум, который государство обязано сделать, чтобы проявить уважение к своим погибшим журналистам", – отметил Юрчишин.

По его словам, на 2026 год Кабмин уже заложил средства в госбюджет для выплат пострадавшим медийщикам. Как сообщали LIGA.net в пресс-службе Кабмина, эта выплата привязана до прожиточного минимума. Поэтому в следующем году сумма может увеличиться.