Семья погибшей в плену журналистки Рощиной получила выплаты от государства
Семья замученной в российском плену журналистки Виктории Рощиной получила помощь от государства за ее гибель. Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова и нардеп фракции Голос Ярослав Юрчишин.
Он получил подтверждение о переводе средств от госкомитета телевидения и радиовещания Украины. Речь идет о выплате в сумме 302 800 грн.
"Никакие выплаты не вернут родным Вику. Но это тот минимум, который государство обязано сделать, чтобы проявить уважение к своим погибшим журналистам", – отметил Юрчишин.
По его словам, на 2026 год Кабмин уже заложил средства в госбюджет для выплат пострадавшим медийщикам. Как сообщали LIGA.net в пресс-службе Кабмина, эта выплата привязана до прожиточного минимума. Поэтому в следующем году сумма может увеличиться.
- Рощина исчезла в августе 2023 года на оккупированной РФ украинской территории. СБУ, а затем и российская сторона подтвердиличто журналистку взяли в плен россияне.
- В октябре 2024 года Коордштаб подтвердил смерть 27-летней журналистки в России. На следующий день было начато расследование смерти Рощиной в плену.
- В апреле 2025 года стало известно, что тело журналистки вернули в Украину. Офис генпрокурора сообщил, что на теле Рощиной обнаружены многочисленные признаки пыток.
- В ноябре Совет ЕС ввел санкции против россиян, в частности, причастных к пыткам журналистки.
- 26 декабря объявили подозрение начальнику российского СИЗО, где замучили Рощину и Матвеева.
