Блінкен: У Росії для противників Путіна діє політика "відкритих вікон"

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що Євген Пригожин має бути вкрай стурбований своєю безпекою, оскільки в Росії для противників диктатора Володимира Путіна діє політика "відчинених вікон", через які вони часто випадають. Про це висловлювання держсекретаря США повідомляє CNN.

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Блінкен вважає, що ватажку терористичного угруповання Вагнера варто серйозно потурбуватися про свою безпеку через безліч загадкових смертей серед противників Кремля.

"Якби я був Пригожиним, я постійно залишався б насторожі. Якщо НАТО проводить політику "відчинених дверей", то У Росії діє політика "відчинених вікон", – сказав держсекретар США, виступаючи на Форумі безпеки в Аспені.

Блінкен також сказав, що "складно зрозуміти, наскільки Путін був ослаблений нетривалим бунтом Пригожина", проте так чи інакше влада Путіна "тріснула".

Раніше аналогічну пораду Пригожину дав директор ЦРУ Вільям Бернс, який сказав, що "Путін – апостол помсти", і що якби він був Пригожиним, він "не звільняв би свого дегустатора".

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