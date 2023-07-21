Блинкен: В России для противников Путина действует политика "открытых окон"

Госсекретарь США Энтони Блинкен полагает, что Евгений Пригожин должен быть крайне обеспокоен своей безопасностью, поскольку в России для противников диктатора Владимира Путина действует политика "открытых окон", через которые они часто выпадают. Об этом высказывании госсекретаря США сообщает CNN.

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Блинкен считает, что главарю террористической группировки Вагнера стоит всерьез побеспокоиться о своей безопасностью из-за множества загадочных смертей среди противников Кремля.

"Если бы я был Пригожиным, я бы постоянно оставался настороже. Если НАТО проводит политику "открытых дверей", то В России действует политика "открытых окон", — сказал госсекретарь США, выступая на Форуме безопасности в Аспене.

Блинкен также сказал, что "сложно понять, насколько Путин был ослаблен непродолжительным бунтом Пригожина", однако так или иначе власть Путина "треснула".

Ранее аналогичный совет Пригожину дал директор ЦРУ Уильям Бернс, который сказал, что "Путин — апостол мести", и что если бы он был Пригожиным, он бы "не увольнял своего дегустатора".

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