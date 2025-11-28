Чеські волонтери поставили на паузу купівлю "Фламінго" для ЗСУ на тлі корупційного скандалу
Чеська ініціатива "Подарунок Путіну" переглядає плани щодо купівлі ракети "Фламінго" для Збройних Сил України на тлі чуток про зв’язок виробника зброї з фігурантом корупційного скандалу Тімуром Міндічем. Про це повідомило чеське медіа IDNES.
"Наразі ми розв'язуємо це питання. Шукаємо альтернативу та досі ведемо з ними переговори", – розповів засновник ініціативи "Подарунок Путіну" Далібор Дедек.
Ініціатива досі має зібрані 12,5 млн крон (еквівалентно майже $600 000) на своєму рахунку та не переказала їх компанії Fire Point, яка виробляє ракети "Фламінго".
"Ми діємо обережно і маємо там дуже гарні контакти. У цьому випадку ми зібрали гроші дуже швидко. Але виникли серйозні сумніви, чи підуть вони на виробництво того, для чого їх збирали. Тож ми дивимося, що може бути належною альтернативою", – акцентував чеський благодійник.
У матеріалі йдеться, що сумніви виникли через те, що ракету виготовило підприємство Fire Point, яке з невеликої кінокомпанії перетворилося на одержувача величезних військових контрактів. Крім цього, компанію пов’язують з Міндічем, який опинився в центрі корупційного скандалу та втік за кордон.
Ініціатива "Подарунок Путіну" менш ніж за дві доби зібрала 12,5 млн крон ($595 000) на ракету "Фламінго". Збір провели на честь померлої фізикині-ядерниці Дани Драбової. Спочатку планували купити одну ракету, а потім стало відомо, що суми вистачить на дві одиниці.
- 21 серпня Зеленський заявив, що наприкінці 2025 року та на початку 2026-го в Україні мають розпочати масове виробництво ракети "Фламінго". За словами глави держави, ця ракета "найуспішніша, яка в нас є".
- Того самого дня стало відомо, що українська компанія Fire Point виробляє щонайменше одну крилату ракету "Фламінго" на день.
- 18 вересня у компанії розповіли, що Fire Point виготовляє 50 ракет на місяць і планує до кінця року досягти щоденного випуску семи ракет.
