Чеські волонтери поставили на паузу купівлю "Фламінго" для ЗСУ на тлі корупційного скандалу

Ракета (Фото: сайт ініціативи "Подарунок Путіну")

Чеська ініціатива "Подарунок Путіну" переглядає плани щодо купівлі ракети "Фламінго" для Збройних Сил України на тлі чуток про зв’язок виробника зброї з фігурантом корупційного скандалу Тімуром Міндічем. Про це повідомило чеське медіа IDNES.

"Наразі ми розв'язуємо це питання. Шукаємо альтернативу та досі ведемо з ними переговори", – розповів засновник ініціативи "Подарунок Путіну" Далібор Дедек.

Ініціатива досі має зібрані 12,5 млн крон (еквівалентно майже $600 000) на своєму рахунку та не переказала їх компанії Fire Point, яка виробляє ракети "Фламінго".

"Ми діємо обережно і маємо там дуже гарні контакти. У цьому випадку ми зібрали гроші дуже швидко. Але виникли серйозні сумніви, чи підуть вони на виробництво того, для чого їх збирали. Тож ми дивимося, що може бути належною альтернативою", – акцентував чеський благодійник.

У матеріалі йдеться, що сумніви виникли через те, що ракету виготовило підприємство Fire Point, яке з невеликої кінокомпанії перетворилося на одержувача величезних військових контрактів. Крім цього, компанію пов’язують з Міндічем, який опинився в центрі корупційного скандалу та втік за кордон.

Ініціатива "Подарунок Путіну" менш ніж за дві доби зібрала 12,5 млн крон ($595 000) на ракету "Фламінго". Збір провели на честь померлої фізикині-ядерниці Дани Драбової. Спочатку планували купити одну ракету, а потім стало відомо, що суми вистачить на дві одиниці.