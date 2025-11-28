Чешские волонтеры поставили на паузу покупку "Фламинго" для ВСУ на фоне коррупционного скандала

Чешская инициатива "Подарок Путину" планировала приобрести две ракеты у компании Fire Point, но сейчас рассматривает альтернативы

Ракета (Фото: сайт инициативы "Подарок Путину")

Чешская инициатива "Подарок Путину" пересматривает планы по покупке ракеты "Фламинго" для Вооруженных Сил Украины на фоне слухов о связи производителя оружия с фигурантом коррупционного скандала Тимуром Миндичем. Об этом сообщило чешское медиа IDNES.

"Сейчас мы решаем этот вопрос. Ищем альтернативу и до сих пор ведем с ними переговоры", – рассказал основатель инициативы "Подарок Путину" Далибор Дедек.

Инициатива до сих пор имеет собранные 12,5 млн крон (эквивалентно почти $600 000) на своем счету и не перечислила их компании Fire Point, которая производит ракеты "Фламинго".

"Мы действуем осторожно и имеем там очень хорошие контакты. В этом случае мы собрали деньги очень быстро. Но возникли серьезные сомнения, пойдут ли они на производство того, для чего их собирали. Поэтому мы смотрим, что может быть достойной альтернативой", – акцентировал чешский благотворитель.

В материале говорится, что сомнения возникли из-за того, что ракету изготовило предприятие Fire Point, которое из небольшой кинокомпании превратилось в получателя огромных военных контрактов. Кроме этого, компанию связывают с Миндичем, который оказался в центре коррупционного скандала и сбежал за границу.

Инициатива "Подарок Путину" менее чем за двое суток собрала 12,5 млн крон ($595 000) на ракету "Фламинго". Сбор провели в честь умершего физика-ядерщика Даны Драбовой. Сначала планировали купить одну ракету, а потом стало известно, что суммы хватит на две единицы.