Чешские волонтеры поставили на паузу покупку "Фламинго" для ВСУ на фоне коррупционного скандала
Чешская инициатива "Подарок Путину" пересматривает планы по покупке ракеты "Фламинго" для Вооруженных Сил Украины на фоне слухов о связи производителя оружия с фигурантом коррупционного скандала Тимуром Миндичем. Об этом сообщило чешское медиа IDNES.
"Сейчас мы решаем этот вопрос. Ищем альтернативу и до сих пор ведем с ними переговоры", – рассказал основатель инициативы "Подарок Путину" Далибор Дедек.
Инициатива до сих пор имеет собранные 12,5 млн крон (эквивалентно почти $600 000) на своем счету и не перечислила их компании Fire Point, которая производит ракеты "Фламинго".
"Мы действуем осторожно и имеем там очень хорошие контакты. В этом случае мы собрали деньги очень быстро. Но возникли серьезные сомнения, пойдут ли они на производство того, для чего их собирали. Поэтому мы смотрим, что может быть достойной альтернативой", – акцентировал чешский благотворитель.
В материале говорится, что сомнения возникли из-за того, что ракету изготовило предприятие Fire Point, которое из небольшой кинокомпании превратилось в получателя огромных военных контрактов. Кроме этого, компанию связывают с Миндичем, который оказался в центре коррупционного скандала и сбежал за границу.
Инициатива "Подарок Путину" менее чем за двое суток собрала 12,5 млн крон ($595 000) на ракету "Фламинго". Сбор провели в честь умершего физика-ядерщика Даны Драбовой. Сначала планировали купить одну ракету, а потом стало известно, что суммы хватит на две единицы.
- 21 августа Зеленский заявил, что в конце 2025 года и в начале 2026-го в Украине должны начать массовое производство ракеты "Фламинго". По словам главы государства, эта ракета "самая успешная из имеющихся у нас".
- В тот же день стало известно, что украинская компания Fire Point производит по меньшей мере одну крылатую ракету "Фламинго" в день.
- 18 сентября в компании рассказали, что Fire Point производит 50 ракет в месяц и планирует до конца года достичь ежедневного выпуска семи ракет.
