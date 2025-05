Два американські штати накрила серія торнадо: щонайменше 25 людей загинули – відео

Два американські штати 17 травня накрила серія торнадо, забравши життя щонайменше 25 людей. Про це повідомляє CNN.

Сильна буря, що спричинила торнадо, пройшла через центральні штати США, забравши життя щонайменше 25 людей у Міссурі та південно-східному Кентуккі.

18 загиблих виявили у Кентуккі. У Міссурі загинуло семеро людей.

Торнадо пройшли також через Іллінойс та Індіану. У результаті бурі були пошкоджені будинки та зруйновані лінії електропередач на великій території, охоплюючи Середній Захід і Великі озера.

NEW VIDEO:

London, KY as the sun rises this morning – just a wasteland of rubble after a tornado roared through the Southeastern Kentucky community.#KYwx pic.twitter.com/7yz4OgfImQ