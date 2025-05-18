Два американські штати накрила серія торнадо: щонайменше 25 людей загинули – відео
Два американські штати 17 травня накрила серія торнадо, забравши життя щонайменше 25 людей. Про це повідомляє CNN.
Сильна буря, що спричинила торнадо, пройшла через центральні штати США, забравши життя щонайменше 25 людей у Міссурі та південно-східному Кентуккі.
18 загиблих виявили у Кентуккі. У Міссурі загинуло семеро людей.
Торнадо пройшли також через Іллінойс та Індіану. У результаті бурі були пошкоджені будинки та зруйновані лінії електропередач на великій території, охоплюючи Середній Захід і Великі озера.
NEW VIDEO:— WeatherNation (@WeatherNation) May 17, 2025
London, KY as the sun rises this morning – just a wasteland of rubble after a tornado roared through the Southeastern Kentucky community.#KYwx pic.twitter.com/7yz4OgfImQ
На 18 травня близько 459 000 домогосподарств залишаються без електрики в 12 штатах, найбільше постраждали Міссурі, Кентуккі та Мічиган.
Це частина серії сильних бур, що тривають кілька днів. Як пише CNN, оскільки буря втрачає потужність, наступного тижня очікується новий раунд сильних бур, що загрожує понад 20 мільйонам людей на південному заході США.
Oh My… Here’s the long tracked Eastern Kentucky tornado that went through South of Somerset & London at its peaked width & strength! 😨 🙏 #kywx #wxtwitter— Thee 🌪ornadorologist (@tornadorology) May 17, 2025
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