Два американских штата накрыла серия торнадо: по меньшей мере 25 человек погибли – видео

В Кентукки погибли 18 человек, в Миссури – семь

Дома в Миссури (Фото: ЕРА/THEO WELLING)

Два американских штата 17 мая накрыла серия торнадо, унеся жизни не менее 25 человек. Об этом сообщает CNN.

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Сильная буря, повлекшая торнадо, прошла через центральные штаты США, унеся жизни по меньшей мере 25 человек в Миссури и юго-восточном Кентукки.

18 погибших обнаружили в Кентукки. В Миссури погибли семь человек.

Торнадо прошли также через Иллинойс и Индиану. В результате бури были повреждены дома и разрушены линии электропередач на обширной территории, охватывая Средний Запад и Большие озера.

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Лондон, KY как солнце растет этот бег – just wasteland rubble af tornado roared через Southeastern Kentucky community. #KYwx pic.twitter.com/7yz4OgfImQ — WeatherNation (@WeatherNation) May 17, 2025

На 18 мая около 459 000 домохозяйств остаются без электричества в 12 штатах, больше всего пострадали Миссури, Кентукки и Мичиган.

Это часть серии сильных бурь, длящихся несколько дней. Как пишет CNN, поскольку буря теряет мощность, на следующей неделе ожидается новый раунд сильных бурь, грозящий более 20 миллионам человек на юго-западе США.