Два американских штата накрыла серия торнадо: по меньшей мере 25 человек погибли – видео
Дома в Миссури (Фото: ЕРА/THEO WELLING)

Два американских штата 17 мая накрыла серия торнадо, унеся жизни не менее 25 человек. Об этом сообщает CNN.

Сильная буря, повлекшая торнадо, прошла через центральные штаты США, унеся жизни по меньшей мере 25 человек в Миссури и юго-восточном Кентукки.

18 погибших обнаружили в Кентукки. В Миссури погибли семь человек.

Торнадо прошли также через Иллинойс и Индиану. В результате бури были повреждены дома и разрушены линии электропередач на обширной территории, охватывая Средний Запад и Большие озера.

На 18 мая около 459 000 домохозяйств остаются без электричества в 12 штатах, больше всего пострадали Миссури, Кентукки и Мичиган.

Это часть серии сильных бурь, длящихся несколько дней. Как пишет CNN, поскольку буря теряет мощность, на следующей неделе ожидается новый раунд сильных бурь, грозящий более 20 миллионам человек на юго-западе США.

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