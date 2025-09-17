Генпрокурор Румунії розповів, як Росія втрутилася у вибори президента 2024 року

Російські ботоферми поширювали фейки в соцмережах та ностальгічні пости про СРСР

Генеральний прокурор Румунії (Фото: EPA/ROBERT GHEMENT)

Генеральний прокурор Румунії Алекс Флорента оголосив про результати розслідування втручання Росії у президентські вибори 2024 року. Було організовано масштабну гібридну атаку, повідомляє Euronews Румунія.

За словами прокурора, російські тролі та ботоферми зробили спробу завдати шкоди Румунії зсередини – зіштовхнути суспільство одне з одним у соціальних мережах, створюючи фейки, просуваючи "ностальгію за радянськими часами" і підриваючи довіру до державних інститутів.

"Наше розслідування виявило масштабну мережу вебсайтів, трафік яких формувався шляхом реклами. Більшість із них спонсорувалися чотирма компаніями, пов'язаними з Російською Федерацією", – сказав Флорента.

За його словами, у соцмережах спостерігалося поширення повідомлень, створених за допомогою штучного інтелекту, які створювали напругу і викликали "бурхливу реакцію" громадськості. Активно використовувався хештег "революція" у зв'язку з виборами в країні.

Ця компанія збіглася з просуванням в інтернет одного з кандидатів у президенти – Келіна Георгеску від правих сил. Його притягнули до суду за звинуваченням у співучасті в спробі державного перевороту разом з імовірним лідером воєнізованого формування Хораціу Потрою і 20 іншими особами.

"У результаті цього мікротаргетингу було виявлено чотири основні типи наративів, які використовувалися з 2022 року для впливу на громадську думку. Ці чотири типи наративів: ностальгічні, засновані на ідентичності, конспірологічні, релігійні та пов'язані з альтернативною медициною", – розповів Флорента.