Генпрокурор Румынии рассказал, как Россия вмешалась в выборы президента в 2024 году

Российские ботофермы распространяли фейки в соцсетях и ностальгические посты об СССР

Генеральный прокурор Румынии (Фото: EPA/ROBERT GHEMENT)

Генеральный прокурор Румынии Алекс Флорента объявил о результатах расследования вмешательства России в президентские выборы 2024 года. Была организована масштабная гибридная атака, сообщает Euronews Romania.

По словам прокурора, российские тролли и ботофермы предприняли попытку нанести ущерб Румынии изнутри – столкнуть общество друг с другом в социальных сетях, создавая фейки, продвигая "ностальгию по советским временам" и подрывая доверие к государственным институтам.

"Наше расследование выявило масштабную сеть веб-сайтов, трафик которых формировался за счет рекламы. Большинство из них спонсировались четырьмя компаниями, связанными с Российской Федерацией", – сказал Флорента.

По его словам, в соцсетях наблюдалось распространение сообщений, созданных с помощью искусственного интеллекта, которые создавали напряжение и вызывали "бурную реакцию" общественности. Активно использовался хэштег "революция" в связи с выборами в стране.

Эта компания совпала с продвижением в интернет одного из кандидатов в президенты – Кэлина Георгеску от правых сил. Его привлекли к суду по обвинению в соучастии в попытке государственного переворота вместе с предполагаемым лидером военизированного формирования Хорациу Потрой и 20 другими лицами.

"В результате этого микротаргетинга были выявлены четыре основных типа нарративов, которые использовались с 2022 года для влияния на общественное мнение. Эти четыре типа нарративов: ностальгические, основанные на идентичности, конспирологические, религиозные и связанные с альтернативной медициной", – рассказал Флорента.