Генпрокурор Румынии рассказал, как Россия вмешалась в выборы президента в 2024 году
Генеральный прокурор Румынии Алекс Флорента объявил о результатах расследования вмешательства России в президентские выборы 2024 года. Была организована масштабная гибридная атака, сообщает Euronews Romania.
По словам прокурора, российские тролли и ботофермы предприняли попытку нанести ущерб Румынии изнутри – столкнуть общество друг с другом в социальных сетях, создавая фейки, продвигая "ностальгию по советским временам" и подрывая доверие к государственным институтам.
"Наше расследование выявило масштабную сеть веб-сайтов, трафик которых формировался за счет рекламы. Большинство из них спонсировались четырьмя компаниями, связанными с Российской Федерацией", – сказал Флорента.
По его словам, в соцсетях наблюдалось распространение сообщений, созданных с помощью искусственного интеллекта, которые создавали напряжение и вызывали "бурную реакцию" общественности. Активно использовался хэштег "революция" в связи с выборами в стране.
Эта компания совпала с продвижением в интернет одного из кандидатов в президенты – Кэлина Георгеску от правых сил. Его привлекли к суду по обвинению в соучастии в попытке государственного переворота вместе с предполагаемым лидером военизированного формирования Хорациу Потрой и 20 другими лицами.
"В результате этого микротаргетинга были выявлены четыре основных типа нарративов, которые использовались с 2022 года для влияния на общественное мнение. Эти четыре типа нарративов: ностальгические, основанные на идентичности, конспирологические, религиозные и связанные с альтернативной медициной", – рассказал Флорента.
- 24 ноября 2024 года в Румынии состоялся первый тур президентских выборов. В бюллетене было 14 кандидатов. Во второй тур, который должен был пройти 8 декабря, вышли Джорджеску (22,95%) и проевропейская Ласкони (19,17%).
- 4 декабря Высший совет национальной обороны Румынии рассекретил документы спецслужб, свидетельствующие, в частности, о вмешательстве России в пользу Джорджеску.
- 6 декабря в Румынии отменили результаты первого тура выборов президента и весь избирательный процесс на фоне вмешательства России.
- В мае 2025 года основатель мессенджера Telegram Павел Дуров утверждал, что Франция просила его вмешаться в выборы Румынии, Париж возразил ему.
- В мае прокуратура Румынии выдвинула ультраправому Джорджеску новое обвинение, а в июле его судили за пропаганду фашизма.
