Остін та Міллі після Рамштайну проведуть нараду міністрів оборони НАТО у Брюсселі

Міністр оборони США Ллойд Остін та голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі після 13-ї зустрічі у форматі "Рамштайн" проведуть зустріч із міністрами оборони країн НАТО у штаб-квартирі Альянсу у Брюсселі. Про це повідомляє Пентагон.

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За повідомленням Пентагону, Остін та Міллі перед нарадою міністрів оборони союзників України у форматі "Рамштайн", яка намічена на 15 червня, відвідають розміщені в Німеччині підрозділи військ НАТО, а після зустрічі Остін 16 червня візьме участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО у штаб-квартирі Альянсу у Брюсселі.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомляв, що ключовою темою засідання контактної групи щодо сприяння обороні України на рівні міністрів закордонних справ на авіабазі Рамштайн стане постачання Україні винищувачів. Також порушуватиметься питання протиповітряної оборони, снарядів, амуніції та артилерії.

З 12 до 23 червня в Німеччині відбуваються найбільші в історії НАТО навчання Альянсу з розгортання повітряних сил Air Defender 23.

Вступ України до НАТО вже отримав формальну підтримку 20 держав-членів Альянсу.

25 травня, після 12-го засідання у форматі "Рамштайн", Остін повідомив, що учасники антипутінської коаліції погодили плани щодо навчання українських льотчиків та посилення ППО.

Генерал Міллі після Рамштайну-12 заявив, що "цю війну в мілітарному плані Росія не виграє, просто ні".

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