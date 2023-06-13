UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Остин и Милли после Рамштайна проведут совещание министров обороны НАТО в Брюсселе

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2023, 09:10
Остин и Милли после Рамштайна проведут совещание министров обороны НАТО в Брюсселе - Фото
Марк Милли, Ллойд Остин и Алексей Резников (фото - ЕРА)

Министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли после 13-й встречи в формате "Рамштайн" проведут встречу с министрами обороны стран НАТО в штаб-квартире Альянса в Брюсселе. Об этом сообщает Пентагон

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

По сообщению Пентагона, Остин и Милли перед совещанием министров обороны союзников Украины в формате "Рамштайн", которая намечена на 15 июня, посетят размещенные в Германии подразделения войск НАТО, а после встречи Остин примет участие 16 июня во встрече министров обороны стран НАТО в штаб-квартире Альянса в Брюсселе.

Ранее министр обороны Алексей Резников сообщал, что ключевой темой заседания контактной группы по содействию обороне Украины на уровне министров иностранных дел на авиабазе Рамштайн станет поставка Украине истребителей. Также будет подниматься вопрос противовоздушной обороны, снарядов, амуниции и артиллерии. 

С 12 по 23 июня в Германии проходят крупнейшие в истории НАТО учения Альянса по развертыванию воздушных сил Air Defender 23.

Вступление Украины в НАТО получило формальную поддержку уже у 20 государств-членов Альянса. 

  • 25 мая, после 12-го заседания в формате "Рамштайн", Остин сообщил, что участники антипутинской коалиции согласовали планы по обучению украинских летчиков и усилению ПВО.
  • Генерал Милли после Рамштайна-12 заявил, что "эту войну в милитарном плане Россия не выиграет, просто нет".

Читайте также: "Путин думал, мы дадим трещину". Максимальная готовность к F-16: что решил Рамштайн-12

 

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пентагонвойнанаторамштайнМарк МиллиЛлойд Остин
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 