Трамп і Нетаньягу зідзвонилися та обговорили припинення вогню у секторі Гази – Axios
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп провів телефонну розмову з ізраїльським прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу: вони обговорили припинення вогню у секторі Гази. Про це повідомило видання Axios з посиланням на слова двох проінформованих американських чиновників.
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Під час розмови вони обговорювали угоду про припинення вогню в секторі Гази та звільнення заручників, розповіли вони.
За словами співрозмовників, Трамп ініціював телефонну розмову, щоб підштовхнути Нетаньягу досягти угоди з ХАМАС.
Водночас один зі співрозмовників наголосив, що не впевнений, що саме Трамп у підсумку сказав.
Напередодні старший радник американського президента Джо Байдена Амос Гогштейн заявив, що США вважають: тотальної війни між Ізраїлем і ліванським терористичним угрупованням Хезболла можна уникнути, але Ізраїль і ХАМАС повинні без подальших зволікань рухатися до мирної угоди для Гази.
Можливі атаки з боку Хезболли та Ірану на Ізраїль розглядаються як відповідь на вбивства головного військового командира Хезболли Фуада Шукра в Лівані та ватажка ХАМАС Ісмаїла Ганія в Тегерані.
- 13 липня Байден заявив, що Ізраїль і ХАМАС домовилися про межі угоди для припинення вогню у секторі Гази та звільнення заручників, про що він оголосив у травні.
- 8 серпня Хезболла заявила, що може завдати удару по Ізраїлю незалежно від планів Ірану й атака може відбутися найближчими днями.
- 9 серпня Reuters писало, що лідери США, Єгипту та Катару закликали Ізраїль і ХАМАС зустрітися для переговорів 15 серпня, щоб завершити угоду про припинення вогню в секторі Гази.
- Згодом Ізраїль погодився на перемовини з ХАМАС про припинення вогню та звільнення заручників.
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