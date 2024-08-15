Трамп і Нетаньягу зідзвонилися та обговорили припинення вогню у секторі Гази – Axios

Переговори між Ізраїлем та ХАМАС про припинення вогню в секторі Гази в обмін на звільнення заручників відновилися у липні 2024 року

Дональд Трамп і Беньямін Нетаньягу (Фото: Х Нетаньягу)

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп провів телефонну розмову з ізраїльським прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу: вони обговорили припинення вогню у секторі Гази. Про це повідомило видання Axios з посиланням на слова двох проінформованих американських чиновників.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Під час розмови вони обговорювали угоду про припинення вогню в секторі Гази та звільнення заручників, розповіли вони.

За словами співрозмовників, Трамп ініціював телефонну розмову, щоб підштовхнути Нетаньягу досягти угоди з ХАМАС.

Водночас один зі співрозмовників наголосив, що не впевнений, що саме Трамп у підсумку сказав.

Напередодні старший радник американського президента Джо Байдена Амос Гогштейн заявив, що США вважають: тотальної війни між Ізраїлем і ліванським терористичним угрупованням Хезболла можна уникнути, але Ізраїль і ХАМАС повинні без подальших зволікань рухатися до мирної угоди для Гази.

Можливі атаки з боку Хезболли та Ірану на Ізраїль розглядаються як відповідь на вбивства головного військового командира Хезболли Фуада Шукра в Лівані та ватажка ХАМАС Ісмаїла Ганія в Тегерані.

13 липня Байден заявив, що Ізраїль і ХАМАС домовилися про межі угоди для припинення вогню у секторі Гази та звільнення заручників, про що він оголосив у травні.

8 серпня Хезболла заявила, що може завдати удару по Ізраїлю незалежно від планів Ірану й атака може відбутися найближчими днями.

9 серпня Reuters писало, що лідери США, Єгипту та Катару закликали Ізраїль і ХАМАС зустрітися для переговорів 15 серпня, щоб завершити угоду про припинення вогню в секторі Гази.

Згодом Ізраїль погодився на перемовини з ХАМАС про припинення вогню та звільнення заручників.

Читайте також: США спрямували на Близький Схід авіаносець і підводний човен