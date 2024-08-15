Трамп и Нетаньяху созвонились и обсудили прекращение огня в секторе Газа – Axios

Переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников возобновились в июле 2024 года

Дональд Трамп и Беньямин Нетаньяху (Фото: Х Нетаньяху)

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп провел телефонный разговор с израильским премьер-министром Беньямином Нетаньяху: они обсудили прекращение огня в секторе Газа. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на слова двух проинформированных американских чиновников.

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В ходе разговора они обсуждали соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, рассказали они.

По словам собеседников, Трамп инициировал телефонный разговор, чтобы подтолкнуть Нетаньяху достичь соглашения с ХАМАС.

В то же время один из собеседников подчеркнул, что не уверен, что именно Трамп в итоге сказал.

Накануне старший советник американского президента Джо Байдена Амос Гохштайн заявил, что США считают – тотальной войны между Израилем и ливанской террористической группировкой Хезболла можно избежать, но Израиль и ХАМАС должны без дальнейших проволочек двигаться к мирному соглашению для Газы.

Возможные атаки со стороны Хезболлы и Ирана на Израиль рассматриваются как ответ на убийства главного военного командира Хезболлы Фуада Шукра в Ливане и предводителя ХАМАС Исмаила Гании в Тегеране.

13 июля Байден заявил, что Израиль и ХАМАС договорились о границах соглашения по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников, о чем он объявил в мае.

8 августа Хезболла заявила, что может нанести удар по Израилю независимо от планов Ирана, и атака может произойти в ближайшие дни.

9 августа Reuters писало, что лидеры США, Египта и Катара призвали Израиль и ХАМАС встретиться для переговоров 15 августа, чтобы завершить соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

Впоследствии Израиль согласился на переговоры с ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников.

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