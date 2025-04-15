Трамп заявив, що Іран повинен діяти швидко щодо ядерної угоди й пригрозив ударом
Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew/EPA)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вважає, що Іран повинен діяти швидко у питанні підписання ядерної угоди, інакше його чекає "жорстка відповідь". Слова американського президента наводить агентство Reuters.

Трамп сказав, що Іран навмисно затягує укладання нової ядерної угоди.

"Іран повинен позбутися концепції ядерної зброї. У них не може бути ядерної зброї", – наголосив американський президент.

Відповідаючи на запитання, чи є серед варіантів відповіді США військовий удар по ядерних об'єктах Тегерана, Трамп відповів: "Звичайно, так".

Президент США сказав, що іранці повинні діяти швидко, щоб уникнути жорсткої відповіді, оскільки "вони досить близькі" до розробки ядерної зброї.

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