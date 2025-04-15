Трамп заявив, що Іран повинен діяти швидко щодо ядерної угоди й пригрозив ударом

Президент США стверджує, що Іран "досить близький" до розробки ядерної зброї

Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew/EPA)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вважає, що Іран повинен діяти швидко у питанні підписання ядерної угоди, інакше його чекає "жорстка відповідь". Слова американського президента наводить агентство Reuters.

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Трамп сказав, що Іран навмисно затягує укладання нової ядерної угоди.

"Іран повинен позбутися концепції ядерної зброї. У них не може бути ядерної зброї", – наголосив американський президент.

Відповідаючи на запитання, чи є серед варіантів відповіді США військовий удар по ядерних об'єктах Тегерана, Трамп відповів: "Звичайно, так".

Президент США сказав, що іранці повинні діяти швидко, щоб уникнути жорсткої відповіді, оскільки "вони досить близькі" до розробки ядерної зброї.