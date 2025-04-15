Трамп заявив, що Іран повинен діяти швидко щодо ядерної угоди й пригрозив ударом
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вважає, що Іран повинен діяти швидко у питанні підписання ядерної угоди, інакше його чекає "жорстка відповідь". Слова американського президента наводить агентство Reuters.
Трамп сказав, що Іран навмисно затягує укладання нової ядерної угоди.
"Іран повинен позбутися концепції ядерної зброї. У них не може бути ядерної зброї", – наголосив американський президент.
Відповідаючи на запитання, чи є серед варіантів відповіді США військовий удар по ядерних об'єктах Тегерана, Трамп відповів: "Звичайно, так".
Президент США сказав, що іранці повинні діяти швидко, щоб уникнути жорсткої відповіді, оскільки "вони досить близькі" до розробки ядерної зброї.
- 30 березня Іран відкинув прямі переговори зі США щодо своєї ядерної програми, а Трамп натомість пригрозив Тегерану "бомбардуванням" та "вторинними митами", якщо країна не погодиться на договір.
- 10 квітня Трамп заявив, що Ізраїль очолить удар по Ірану, якщо ядерні переговори проваляться.
- 11 квітня в Ірані заявили, що країна розглядає ядерні переговори зі США як "справжній шанс" для дипломатії.
- 12 квітня в Омані відбулися переговори між Іраном та США. Друга зустріч запланована на 19 квітня в Італії.