Трамп заявил, что Иран должен действовать быстро по ядерному соглашению и пригрозил ударом

Президент США утверждает, что Иран "достаточно близок" к разработке ядерного оружия

Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew/EPA)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что Иран должен действовать быстро в вопросе подписания ядерного соглашения, иначе его ждет "жесткий ответ". Слова американского президента приводит агентство Reuters.

Трамп сказал, что Иран намеренно затягивает заключение нового ядерного соглашения.

"Иран должен избавиться от концепции ядерного оружия. У них не может быть ядерного оружия", — подчеркнул американский президент.

Отвечая на вопрос, включают ли варианты ответа США военный удар по ядерным объектам Тегерана, Трамп ответил: "Конечно, да".

Президент США сказал, что иранцы должны действовать быстро во избежание жесткого ответа, поскольку "они достаточно близки" к разработке ядерного оружия.