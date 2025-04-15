Трамп заявил, что Иран должен действовать быстро по ядерному соглашению и пригрозил ударом
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что Иран должен действовать быстро в вопросе подписания ядерного соглашения, иначе его ждет "жесткий ответ". Слова американского президента приводит агентство Reuters.
Трамп сказал, что Иран намеренно затягивает заключение нового ядерного соглашения.
"Иран должен избавиться от концепции ядерного оружия. У них не может быть ядерного оружия", — подчеркнул американский президент.
Отвечая на вопрос, включают ли варианты ответа США военный удар по ядерным объектам Тегерана, Трамп ответил: "Конечно, да".
Президент США сказал, что иранцы должны действовать быстро во избежание жесткого ответа, поскольку "они достаточно близки" к разработке ядерного оружия.
- 30 марта Иран отверг прямые переговоры с США относительно своей ядерной программы, а Трамп пригрозил Тегерану "бомбардировкой" и "вторичными пошлинами", если страна не согласится на договор.
- 10 апреля Трамп заявил, что Израиль возглавит удар по Ирану, если ядерные переговоры провалятся.
- 11 апреля в Иране заявили, что страна рассматривает ядерные переговоры с США как "настоящий шанс" для дипломатии.
- 12 апреля в Омане прошли переговоры между Ираном и США. Вторая встреча запланирована на 19 апреля в Италии.