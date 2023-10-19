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ЦАХАЛ заявив про ліквідацію глави третього терористичного угруповання сектора Гази

Этот материал также доступен на русском
19.10.2023, 08:58
ЦАХАЛ заявив про ліквідацію глави третього терористичного угруповання сектора Гази - Фото
Сектор Газа під обстрілом (Фото - скриншот із відео)

Сили оборони Ізраїлю заявили про ліквідацію Рафата Харева Хоссейна Абу Хілала, ватажка третього за величиною в секторі Гази (після ХАМАС та Ісламського джихаду) терористичного угруповання "Комітети народного спротиву".

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Преспредставник ЦАХАЛ Деніель Хагарі повідомив, що вночі авіаційним ударом на півдні сектора Гази було вбито ватажка військового крила угруповання "Комітети народного спротиву" Рафата Харева Хоссейна Абу Хілала.

Удару було завдано на підставі інформації розвідслужби Шин Бет.

Комітети народного спротиву є третім за величиною терористичним угрупованням у секторі Гази після ХАМАС та Ісламського джихаду.

Про ліквідацію Рафата Абу Хілала 9 жовтня повідомляла Al Jazeera, проте ця інформація не була тоді підтверджена.

Раніше повідомлялося, що під час операції ЦАХАЛ "Залізні мечі" вже ліквідовано не менше трьох членів політбюро ХАМАС: Джауад Абу Шамала (міністр економіки), Закарія Абу Муамар та Усама аль-Мазіні. Крім того, у цей же період ліквідований або помер своєю смертю один із засновників ХАМАС Абд аль-Фаттах Духан (Абу Усама).

14 жовтня армія Ізраїлю заявила про ліквідацію керівника повітряної системи терористичної організації ХАМАС та удари по елітних підрозділах бойовиків "Нухба".

15 жовтня ЦАХАЛ повідомив про ліквідацію одного із командирів ХАМАС, якого називають відповідальним за напад на музичний фестиваль, де загинуло понад 200 людей.

16 жовтня було знищено командира Південного округу національної безпеки терористичного угруповання ХАМАС.

17 жовтня ЦАХАЛ та служба безпеки ШАБАК повідомили про ліквідацію голови ради шури ХАМАС.

  • 7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС здійснили атаку на Ізраїль. ЗМІ описали звірства бойовиків у громаді на півдні країни. The Times of Israel пише про 1400 жертв терористів, насамперед серед цивільних.
  • 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектора Гази.
Сергій Бережний
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війнаІзраїльблизький східтерористисектор ГазаЦАХАЛ

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