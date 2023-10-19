ЦАХАЛ заявил о ликвидации главы третьей террористической группировки сектора Газа

Силы обороны Израиля заявили о ликвидации Рафата Харева Хоссейна Абу Хилала, главаря третьей по величине в секторе Газа (после ХАМАС и Исламского джихада) террористической группировки "Комитеты народного сопротивления".

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Пресс-представитель ЦАХАЛ Дэниель Хагари сообщил, что ночью авиационным ударом на юге сектора Газа был убит главарь военного крыла группировки "Комитеты народного сопротивления" Рафат Харев Хоссейн Абу Хилал.

Удар был нанесен на основании информации разведслужбы Шин Бет.

Комитеты народного сопротивления являются третьей по величине террористической группировкой в секторе Газа после ХАМАС и Исламского джихада.

О ликвидации Рафата Абу Хилала 9 октября сообщала Al Jazeera, однако эта информация не была тогда подтверждена.

צה״ל ממשיך לתקוף כל העת ברחבי רצועת עזה. במהלך היממה האחרונה צה"ל, בהכוונת שב"כ, השמיד מאות תשתיות טרור של חמאס, מתוכן עשרות שנתקפו בשכונת ס'געיה. מאות תשתיות הטרור שהותקפו כוללות עמדות שיגור טילי נ"ט, פירי מנהרות, תשתיות מודיעין, חמ"לים מבצעיים ומפקדות נוספות >> pic.twitter.com/3Dd7ZkFUcw — דובר צה״ל דניאל הגרי – Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) October 19, 2023

Ранее сообщалось, что в ходе операции ЦАХАЛ "Железные мечи" уже ликвидировали не менее трех членов политбюро ХАМАС: Джауад Абу Шамала (министр экономики), Закария Абу Муамар и Усама аль-Мазини. Кроме того, в этот же период ликвидирован или умер своей смертью один из основателей ХАМАС Абд аль-Фаттах Духан (Абу Усама).

14 октября армия Израиля заявила о ликвидации руководителя воздушной системы террористической организации ХАМАС и ударах по элитным подразделениям боевиков "Нухба".

15 октября ЦАХАЛ сообщил о ликвидации одного из командиров ХАМАС, которого называют ответственным за нападение на музыкальный фестиваль, где погибли более 200 человек.

16 октября был уничтожен командир Южного округа национальной безопасности террористической группировки ХАМАС.

17 октября ЦАХАЛ и служба безопасности ШАБАК сообщили о ликвидации главы совета шуры ХАМАС.

7 октября 2023 года террористы ХАМАС совершили атаку на Израиль. СМИ описали зверства боевиков в общине на юге страны. The Times of Israel пишет о 1400 жертвах террористов, прежде всего среди гражданских.

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ приступил к полной блокаде сектора Газа.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.