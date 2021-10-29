Американский генерал: Военный потенциал Китая обгонит США и Россию, надо что-то делать
Китай развивает вооруженные силы "ошеломляющими" темпами, и может обогнать США и Россию. Об этом на фоне испытаний в КНР гиперзвуковой ракеты заявил замглавы Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джон Хайтен, сообщает CNN.
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"Темп, с которым движется Китай, ошеломляет", – заявил уходящий в отставку в следующем месяце Хайтен. "Темп, с которым они движутся, и траектория, на которой они находятся, позволят превзойти Россию и Соединенные Штаты, если мы не сделаем что-то, чтобы это изменить. Это произойдет. Я думаю, надо что-то делать", – уверен генерал.
Хайтен призвал своего преемника на должности "сосредоточиться на скорости". Он отметил, что хотя Пентагон добивается небольшого прогресса, ему мешает "жестокая" бюрократия.
Говоря об угрозе со стороны Китая, Хайтен в то же время дал понять, что наибольшую непосредственную угрозу представляет Россия. Он подчеркнул, что у России более 1500 развернутых ядерных зарядов, а у Китая только около 20% от этого числа.
- 17 октября Financial Times со ссылкой на пять источников сообщила, что Китай испытал способную нести ядерный заряд гиперзвуковую ракету, которая облетела весь земной шар. Эксперты отмечали, что теоретически эта ракета может облетать Южный полюс. Потенциально это может стать проблемой для США, чьи силы ПВО сконцентрированы на севере.
- Китай отрицает информацию о запуске гиперзвуковой ракеты. Пекин настаивает, что это было обычное испытание космического корабля.
- 20 октября армия США провела успешные испытания прототипов компонентов гиперзвукового оружия, которые послужат основой для разработки нового вооружения, а испытания, назначенные на следующий день, оказались неудачными.
- Вчера, 28 октября, в Пентагоне заявили, что встревожены испытаниями китайской гиперзвуковой ракеты.
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