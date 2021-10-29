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Американский генерал: Военный потенциал Китая обгонит США и Россию, надо что-то делать

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2021, 14:20
Американский генерал: Военный потенциал Китая обгонит США и Россию, надо что-то делать - Фото
Генерал Джон Хайтен (Фото – Pete Marovich, EPA)

Китай развивает вооруженные силы "ошеломляющими" темпами, и может обогнать США и Россию. Об этом на фоне испытаний в КНР гиперзвуковой ракеты заявил замглавы Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джон Хайтен, сообщает CNN.

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"Темп, с которым движется Китай, ошеломляет", – заявил уходящий в отставку в следующем месяце Хайтен. "Темп, с которым они движутся, и траектория, на которой они находятся, позволят превзойти Россию и Соединенные Штаты, если мы не сделаем что-то, чтобы это изменить. Это произойдет. Я думаю, надо что-то делать", – уверен генерал.

Хайтен призвал своего преемника на должности "сосредоточиться на скорости". Он отметил, что хотя Пентагон добивается небольшого прогресса, ему мешает "жестокая" бюрократия.

Говоря об угрозе со стороны Китая, Хайтен в то же время дал понять, что наибольшую непосредственную угрозу представляет Россия. Он подчеркнул, что у России более 1500 развернутых ядерных зарядов, а у Китая только около 20% от этого числа.

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Денис Юдин
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пентагон гиперзвуковое оружие Джон Хайтен армия китая сдерживание Китая
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