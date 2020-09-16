Беларусь. Колесниковой предъявили обвинение по статье о причинении вреда нацбезопасности
По данным Следкома Беларуси, Колесникова содержится под стражей
Сегодня, 16 сентября, одной из лидеров беларуской оппозиции Марии Колесниковой, задержанной силовиками, предъявили обвинение. Об этом сообщает Следственный комитет Беларуси.
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Отмечается, что Колесниковой предъявили обвинение по статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенным с использованием СМИ и сети Интернет.
По данным Следкома Беларуси, оппозиционерка содержится под стражей.
Часть 3 статьи 361 УК Беларуси, которую вменяют Колесниковой, предполагает от двух до пяти лет лишения свободы.
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- 7 сентября Колесникову похитили, а на следующий день якобы задержали на границе с Украиной. Двое ее соратников уехали в Киев.
- 9 сентября оппозиционерку арестовали и доставили в минское СИЗО № 1, ее подозревают в призывах к захвату власти.
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