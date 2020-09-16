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Беларусь. Колесниковой предъявили обвинение по статье о причинении вреда нацбезопасности

16.09.2020, 17:36
Беларусь. Колесниковой предъявили обвинение по статье о причинении вреда нацбезопасности - Фото
Мария Колесникова (Фото: EPA-EFE/TATYANA ZENKOVICH)

По данным Следкома Беларуси, Колесникова содержится под стражей

Сегодня, 16 сентября, одной из лидеров беларуской оппозиции Марии Колесниковой, задержанной силовиками, предъявили обвинение. Об этом сообщает Следственный комитет Беларуси.

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Отмечается, что Колесниковой предъявили обвинение по статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенным с использованием СМИ и сети Интернет.

По данным Следкома Беларуси, оппозиционерка содержится под стражей.

Часть 3 статьи 361 УК Беларуси, которую вменяют Колесниковой, предполагает от двух до пяти лет лишения свободы.

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Наталия Медведева
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