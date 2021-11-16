Беларусы "вооружили" мигрантов светошумовыми гранатами: Польша отвечает водометами – видео
Мигранты, доставленные к польско-беларуской границе силовиками режима беларуского диктатора Александра Лукашенко, забросали польских пограничников камнями и используют светошумовые гранаты. Против мигрантов применили слезоточивый газ и водометы. Соответствующие видео опубликовало Министерство обороны Польши в Twitter.
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По данным Минобороны, у пункта пропуска в Кузнице мигранты забросали польских солдат и офицеров камнями, пытаются разрушить забор и прорваться через границу.
"Наши службы использовали слезоточивый газ для подавления агрессии мигрантов", – сказано в сообщении.
Kuznica: agresywni migranci wciaz rzucaja kamieniami w strone naszych zolnierzy i funkcjonariuszy. Polskie sluzby odpieraja atak pic.twitter.com/ESHN155vkf— Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 16, 2021
Kuznica: Migranci zaatakowali naszych zolnierzy i funkcjonariuszy kamieniami oraz probuja zniszczyc ogrodzenie i dostac sie na teren Polski. Nasze sluzby uzyly gazu lzawiacego zeby stlumic agresje migrantow pic.twitter.com/Fi8RdmE4uX— Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 16, 2021
Также Минобороны показало видео, как против бросающих камни мигрантов применили водомет.
Atak migrantow na przejsciu granicznym w Kuznicy. Migranci sa bardzo agresywni, rzucaja w kierunku polskich funkcjonariuszy i zolnierzy kamieniami pic.twitter.com/eCJTX6vQVq— Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 16, 2021
Минобороны Польши заявляет, что беларуские силовики вооружили мигрантов светошумовыми гранатами, и они применяют их против польских пограничников.
Migranci zostali wyposazeni przez bialoruskie sluzby w granaty hukowe i obrzucili polskich zolnierzy i funkcjonariuszy pic.twitter.com/BwAQaK5TKL— Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 16, 2021
- 8 ноября 2021-го большая группа мигрантов собралась в Беларуси у границы с Польшей и пыталась массово ее перейти. Польша привела войска в боевую готовность, созывает силы теробороны и не исключает эскалации с жертвами. По данным Минобороны Польши, беларуские спецслужбы привозят все больше групп мигрантов к Кузнице и готовят их к массовому силовому прорыву.
- Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что мигранты могут пойти через Украину. По словам нардепа Слуги народа Марьяны Безуглой, потоки могут хлынуть с 20 ноября. МВД усиливает границу техникой, военными и беспилотниками. В СНБО говорят, что Украине грозит наплыв 16 000 мигрантов.
- Главы парламентских комитетов ЕС, Великобритании и Украины призвали к трибуналу над Лукашенко.
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