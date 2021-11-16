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Беларусы "вооружили" мигрантов светошумовыми гранатами: Польша отвечает водометами – видео

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2021, 13:00
Беларусы
Польско-беларуская граница (Фото - ЕРА)

Мигранты, доставленные к польско-беларуской границе силовиками режима беларуского диктатора Александра Лукашенко, забросали польских пограничников камнями и используют светошумовые гранаты. Против мигрантов применили слезоточивый газ и водометы. Соответствующие видео опубликовало Министерство обороны Польши в Twitter.

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По данным Минобороны, у пункта пропуска в Кузнице мигранты забросали польских солдат и офицеров камнями, пытаются разрушить забор и прорваться через границу.

"Наши службы использовали слезоточивый газ для подавления агрессии мигрантов", – сказано в сообщении.

Также Минобороны показало видео, как против бросающих камни мигрантов применили водомет.

Минобороны Польши заявляет, что беларуские силовики вооружили мигрантов светошумовыми гранатами, и они применяют их против польских пограничников.

СПРАВКА. С начала лета режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Все три страны ввели режим чрезвычайного положения. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".

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Оксана Житнюк
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граница польша беларусь мигранты
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