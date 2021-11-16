Беларусы "вооружили" мигрантов светошумовыми гранатами: Польша отвечает водометами – видео

Мигранты, доставленные к польско-беларуской границе силовиками режима беларуского диктатора Александра Лукашенко, забросали польских пограничников камнями и используют светошумовые гранаты. Против мигрантов применили слезоточивый газ и водометы. Соответствующие видео опубликовало Министерство обороны Польши в Twitter.

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По данным Минобороны, у пункта пропуска в Кузнице мигранты забросали польских солдат и офицеров камнями, пытаются разрушить забор и прорваться через границу.

"Наши службы использовали слезоточивый газ для подавления агрессии мигрантов", – сказано в сообщении.

Kuznica: agresywni migranci wciaz rzucaja kamieniami w strone naszych zolnierzy i funkcjonariuszy. Polskie sluzby odpieraja atak pic.twitter.com/ESHN155vkf — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 16, 2021

Kuznica: Migranci zaatakowali naszych zolnierzy i funkcjonariuszy kamieniami oraz probuja zniszczyc ogrodzenie i dostac sie na teren Polski. Nasze sluzby uzyly gazu lzawiacego zeby stlumic agresje migrantow pic.twitter.com/Fi8RdmE4uX — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 16, 2021

Также Минобороны показало видео, как против бросающих камни мигрантов применили водомет.

Atak migrantow na przejsciu granicznym w Kuznicy. Migranci sa bardzo agresywni, rzucaja w kierunku polskich funkcjonariuszy i zolnierzy kamieniami pic.twitter.com/eCJTX6vQVq — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 16, 2021

Минобороны Польши заявляет, что беларуские силовики вооружили мигрантов светошумовыми гранатами, и они применяют их против польских пограничников.

Migranci zostali wyposazeni przez bialoruskie sluzby w granaty hukowe i obrzucili polskich zolnierzy i funkcjonariuszy pic.twitter.com/BwAQaK5TKL — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 16, 2021

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Оксана Житнюк

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