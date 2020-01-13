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Белый дом просит Северную Корею возобновить переговоры

Белый дом просит Северную Корею возобновить переговоры - Фото
Белый дом (Фото: D. Myles Cullen/flickr The White House)
13.01.2020, 13:50

США выражают надежду, что КНДР выполнит обязательства по денуклеаризации

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к Северной Корее для возобновления дипломатических переговоров после того, как страны прервали переговоры в октябре. Об этом пишет CNN.

Советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен сообщил, что США связались с северокорейцами и дали им понять, что хотели бы "возобновить переговоры в нужном русле и реализовать обязательство председателя Кима по денуклеаризации Корейского полуострова".

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что на Корейском полуострове никогда не произойдет денуклеаризации, если США "продолжат свою враждебную политику по отношению к "изолированной стране". Источник, знакомый с нынешним мнением руководства Северной Кореи, заявил, что Пхеньян считает Трампа политически уязвимым из-за процесса импичмента и президентских выборов 2020 года.

Тем не менее О'Брайен считает позитивным то, что США все еще не получили "рождественский подарок", который расценивался как возобновление испытаний ракет дальнего действия.

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