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"Близко к нашим ожиданиям". У Байдена оценили эффект санкций против России

24.04.2021, 08:52
Белый дом (Фото: Tia Dufour/flickr The White House)

Новые санкции США против России пока близки к результату, на который надеялись в администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом рассказала в интервью Reuters ведущий советник Белого дома по международной экономике Далип Сингх.

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Он объяснил, что США с помощью санкций хотели действовать соразмерно, целенаправленно, а также хотели показать, что у них есть возможность наложить на Россию более высокие издержки, если она "продолжит или ухудшит свое поведение".

"Результаты пока довольно близки к тому, на что мы надеялись", – сказал Сингх.

Он также отметил, что санкции – инструмент, который может создавать "рычаги воздействия на дипломатический процесс".

"В случае с Россией цель этого процесса – более стабильные и предсказуемые отношения", – добавил он.

Марк Сировой
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Россия санкции владимир путин джо байден Далип Сингх
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