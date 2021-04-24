"Близко к нашим ожиданиям". У Байдена оценили эффект санкций против России

Новые санкции США против России пока близки к результату, на который надеялись в администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом рассказала в интервью Reuters ведущий советник Белого дома по международной экономике Далип Сингх.

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Он объяснил, что США с помощью санкций хотели действовать соразмерно, целенаправленно, а также хотели показать, что у них есть возможность наложить на Россию более высокие издержки, если она "продолжит или ухудшит свое поведение".

"Результаты пока довольно близки к тому, на что мы надеялись", – сказал Сингх.

Он также отметил, что санкции – инструмент, который может создавать "рычаги воздействия на дипломатический процесс".

"В случае с Россией цель этого процесса – более стабильные и предсказуемые отношения", – добавил он.

Марк Сировой

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