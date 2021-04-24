"Близко к нашим ожиданиям". У Байдена оценили эффект санкций против России
Новые санкции США против России пока близки к результату, на который надеялись в администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом рассказала в интервью Reuters ведущий советник Белого дома по международной экономике Далип Сингх.
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Он объяснил, что США с помощью санкций хотели действовать соразмерно, целенаправленно, а также хотели показать, что у них есть возможность наложить на Россию более высокие издержки, если она "продолжит или ухудшит свое поведение".
"Результаты пока довольно близки к тому, на что мы надеялись", – сказал Сингх.
Он также отметил, что санкции – инструмент, который может создавать "рычаги воздействия на дипломатический процесс".
"В случае с Россией цель этого процесса – более стабильные и предсказуемые отношения", – добавил он.
- 15 апреля Байден ввел новые санкции против России и выслал из Вашингтона 10 дипломатов РФ. Президент США заявил, что мог бы пойти и дальше, однако хочет предсказуемых и стабильных отношений с РФ. Вашингтон посоветовал Путину соглашаться на приглашение Байдена на встречу.
- В России в ответ на санкции начали угрожать, что Байдену "придется расплачиваться", а на следующий день решили выслать 10 дипломатов США и пригрозили дополнительными мерами. В Госдепе заявили, что ответ РФ "достоин сожаления" и ведет к эскалации.
- 22 апреля Путин поучаствовал в климатической онлайн-конференции по приглашению Байдена.
- 23 апреля Россия заявила, что начала отводить из Крыма стянутые весной войска. США продолжают наблюдать за действиями РФ у границ Украины.
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