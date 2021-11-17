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Бои между Арменией и Азербайджаном прекратились. Стороны раскрыли потери

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2021, 11:05
Бои между Арменией и Азербайджаном прекратились. Стороны раскрыли потери - Фото
Иллюстративное фото - Минобороны Армении

Бои между Арменией и Азербайджаном прекратились, обе стороны понесли потери, в том числе погибшими. Об этом сообщают пресс-службы Министерств обороны обеих стран.

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Первой об "относительной стабилизации" ситуации заявило Минобороны Армении. Там утверждают, что бои прекратились около 18:30 16 ноября при посредничестве российской стороны. В ведомстве сообщают об одном погибшем армянском военном-контрактнике и 13 пленных.

Минобороны Азербайджана сообщило о стабилизации ситуации сегодня утром. Там отчитались о шести погибших и 10 раненых своих военных.

Обе стороны возлагают ответственность друг на друга и обвиняют в провокациях, которые привели к боям.

  • Осенью 2020-го в Нагорном Карабахе обострился вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном. С 27 сентября по 10 ноября шли самые маcштабные с 1994-го бои с сильнейшим применением Азербайджаном дронов. 
  • В ночь на 10 ноября война завершилась подписанием соглашения между Баку и Ереваном при посредничестве Кремля. Армения передала под контроль Азербайджану территории Агдамского, Кельбаджарского, Лачинского и части Газахского районов.
  • В 2021-м на границе Азербайджана и Армении время от времени продолжаются локальные бои и перестрелки. Одна из основных причин – спор о Зангезурском коридоре, который соединил бы Азербайджан и его эксклав Нахичевань через территорию Армении. Ереван категорически отказывается его предоставлять.
  • 16 ноября бои между Арменией и Азербайджаном возобновились. 

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Марк Сировой
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армения Азербайджан нагорный карабах бои
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