Более 1 млн американцев уже вакцинированы от коронавирусной болезни COVID-19

Уже около 1,12 млн американцев получили первую дозу антикоронавирусных вакцин – и это за 10 дней с начала масштабной операции по защите граждан от вируса SARS-CoV-2. Всего по миру от болезни COVID-19 привиты различными вакцинами уже более 2,7 млн человек, пишет Bloomberg.

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Рубеж в 1 млн введенных внутримышечно доз США перешагнули вчера, 23 декабря, сообщил на брифинге директор Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд. Больше всех прививок сделано в штатах Калифорния, Иллинойс и Нью-Йорк.

Данные о глобальной вакцинации (информация о Китае, Британии, США, Канаде, Израиле и РФ) в Bloomberg собирали самостоятельно, подчеркивая, что точной информации о Китае и России нет.

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До конца этой недели в США распределят около 5,1 млн доз препарата Pfizer/BioNTech, и также второй одобренной к экстренному использованию вакцины – 6 млн доз Moderna. Схема вакцинации этими препаратами – две дозы с интервалом в несколько недель. Вторые дозы находятся в резерве для уже привитых первой.

По данным издания, страны заключили сделки по обеспечению доступа к вакцинам уже на 8,15 млрд доз.

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Евгений Пилипенко

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