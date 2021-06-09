Что с Протасевичем сейчас. Отец политзаключенного хочет, чтобы к нему допустили врачей
Отец заключенного оппозиционного беларуского блогера Романа Протасевича Дмитрий Протасевич заявил, что его сын перенес тяжелую форму тонзиллита и нуждается в осмотре врачей. Об этом он сказал в комментарии НВ.
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"У нас адвокат тоже является заложником системы и дает подписку о неразглашении: нельзя разглашать статьи, которые вменяются, состояние подзащитного. В общем, практически все нельзя", – сказал он.
По его словам, он делает все, чтобы помочь сыну и к нему допустили врачей, так как состояние здоровья Романа Протасевича "вызывает опасение".
"Он недавно перенес тяжелейшую форму тонзиллита, у него были проблемы с горлом. Какое лечение оказывали, как они его лечили — нам до конца неизвестно", – добавил Протасевич-старший.
- 23 мая 2021-го режим Лукашенко с использование истребителя обманом вынудил борт Ryanair сесть в Минске. С самолета спецслужбы сняли сооснователя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Протасевича и его российскую спутницу Софию Сапегу.
- Силовики режима Лукашенко сняли два видео, на которых Протасевич и Сапега якобы "во всем сознаются". Отец Протасевича заявил, что на видео не слова его сына и не его интонация.
- 3 июня на подконтрольном режиму Лукашенко беларуском госканале вышло "интервью" с Протасевичем. В нем он раскритиковал оппозицию (в частности Путило), "признавал вину" в подготовке "беспорядков", называл поездку на Донбасс в 2014-м "самой большой ошибкой" и говорил, что "уважает Лукашенко".
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