Что с Протасевичем сейчас. Отец политзаключенного хочет, чтобы к нему допустили врачей

Отец заключенного оппозиционного беларуского блогера Романа Протасевича Дмитрий Протасевич заявил, что его сын перенес тяжелую форму тонзиллита и нуждается в осмотре врачей. Об этом он сказал в комментарии НВ.

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"У нас адвокат тоже является заложником системы и дает подписку о неразглашении: нельзя разглашать статьи, которые вменяются, состояние подзащитного. В общем, практически все нельзя", – сказал он.

По его словам, он делает все, чтобы помочь сыну и к нему допустили врачей, так как состояние здоровья Романа Протасевича "вызывает опасение".

"Он недавно перенес тяжелейшую форму тонзиллита, у него были проблемы с горлом. Какое лечение оказывали, как они его лечили — нам до конца неизвестно", – добавил Протасевич-старший.

СПРАВКА. Тонзиллит – это воспалительный процесс в небных миндалинах, который характеризуется гиперемией, покраснением и болью, в некоторых случаях появлением гнойного содержимого в лакунах или всех миндалинах. Небные миндалины относятся к периферическим органам иммунной системы и призваны защищать организм от проникновения различных бактерий и вирусов в организм человека. Тонзиллит протекает в острой (ангина) и хронической форме.

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Станислав Стороженко

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