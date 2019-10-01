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Джонсон попросит ЕС исключить отсрочку Brexit - The Times

Джонсон попросит ЕС исключить отсрочку Brexit - The Times - Фото
Борис Джонсон на конференции Консервативной партии (Фото: EPA)
01.10.2019, 10:06

Британский премьер предложит Евросоюзу новое соглашение

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попросит Европейский союз исключить возможность дальнейшей отсрочки в новом соглашении по Brexit, сообщает The Times.

В рамках проекта нового соглашения Джонсон предложит ЕС альтернативу "запасному механизму" по Северной Ирландии, которая позволит как избежать проверок на границе, так и контролировать перемещение товаров и транспорта через нее. В то же время, по сведениям The Times, в частном порядке Джонсон дал понять, что соглашение должно включать обязательство остальных стран ЕС, что они не позволят отсрочить Brexit.

Таким образом британский парламент может оказаться перед выбором: либо голосовать за соглашение, достигнутое Джонсоном, либо 31 октября покинуть ЕС без сделки.

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