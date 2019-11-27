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Два чиновника ушли из Белого дома из-за заморозки помощи Украине

Два чиновника ушли из Белого дома из-за заморозки помощи Украине - Фото
Белый дом (фото — pixabay.com)
27.11.2019, 12:36

Свидетель опроверг версию администрации Трампа, что американскую помощь остановили из-за недостаточной помощи со стороны Европы

Двое сотрудников Административно-бюджетного управления США могли уволиться из-за несогласия с заморозкой военной помощи Украине. Об этом сообщил в показаниях Конгрессу чиновник управления Марк Сэнди, сообщает CNN.

По его словам, в управлении чувствовали глубокое недовольство после заморозки военной помощи. Один из уволившихся сотрудников сомневался в законности такого действия со стороны администрации президента, поскольку деньги были выделены Конгрессом. Другой уволившийся сотрудник говорил о разочаровании из-за того, что не мог понять причин заморозки помощи. Сэнди не стал называть имен коллег, о которых шла речь.

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Также Сэнди опроверг утверждения Белого дома, в том числе и.о. главы аппарата Мика Малвейни, что главной причиной заморозки военной помощи Украине была недостаточная помощь Киеву от европейских стран. Сэнди утверждает, что впервые услышал такое объяснение только в сентябре, - когда Белый дом запросил его управление о том, какую помощь предоставляют другие страны. К этому времени военная помощь была заморожена уже больше месяца.

Справка. О том, что военная помощь Украине была заблокирована, стало известно 29 августа. Вскоре появились предположения, что Трамп использовал военную помощь для давления на Украину с целью добиться расследований против своего возможного соперника Джозефа Байдена. Это привело к началу расследования об импичменте Трампа. В ходе расследования свидетели подтвердили, что Трамп лично распорядился заморозить военную помощь, и что она использовалась для давления на президента Владимира Зеленского.

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белый дом импичмент военная помощь Марк Сэнди
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