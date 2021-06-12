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Экс-глава Моссада рассказал о тайных операциях против Ирана, упомянув ученого-ядерщика

12.06.2021, 12:40
Экс-глава Моссада рассказал о тайных операциях против Ирана, упомянув ученого-ядерщика - Фото
Экс-директор израильского Моссада Йоси Коэн (Фото - EPA)

Экс-директор Службы внешней разведки Израиля (Моссад) Йоси Коэн рассказал о тайных операциях против Ирана, в частности намекнув на возможную роль Израиля в происшествии на иранском ядерном объекте в Натанзе и упомянув о слежке за их ведущим ученым-ядерщиком Мохсеном Фахризаде, которого убили осенью прошлого года. Об этом сообщает BBC

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Коэн рассказал подробности спецоперации Израиля по похищению документов из иранского ядерного архива. Эти документы на пресс-конференции в 2018 году раскрыл премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. По его словам, файлы доказывают, что Иран тайно продолжал создавать ядерное оружие, несмотря на публичные обещания сократить программу.

Он говорит, что операция по похищению документов планировалась два года. Было задействовано 20 агентов Моссада. Он наблюдал за операцией из командного центра в Тель-Авиве. По его словам, агенты ворвались в помещение и взломали более 30 сейфов. Все оперативники выжили и чувствуют себя хорошо, но некоторых пришлось эвакуировать из Ирана.

Также Коэн намекнул на причастность Моссада к другим операциям против Ирана. Он рассказал об иранском ядерном объекте в Натанзе, где в апреле этого года произошел взрыв. Сказал, что хорошо знает это место и может отвести в подвал, "где расположены вращающиеся центрифуги". А затем добавил: "Те, что раньше вращались. Сейчас подвал не выглядит, как раньше".

Затем Коэн упомянул Фахризаде, которого убили возле Тегерана осенью 2020 года. Иран публично обвинял в этом Израиль. Экс-глава Моссада не подтвердил и не опроверг причастность Израиля к убийству, но сказал, что ученый был "мишенью в течение многих лет", поскольку его научные знания беспокоили израильскую разведку: "Если этот человек представляет собой способность, которая ставит под угрозу граждан Израиля, он должен прекратить свое существование". Однако кого-то можно пощадить, "если он готов сменить профессию и больше не причинять вреда".

Коэн был главой Моссада с конца 2015 года до 1 июня 2021-го. 

Владислав Сердюк
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Моссад йоси коэн
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