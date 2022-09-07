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Эрдоган раскритиковал подход Запада к войне в Украине

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2022, 15:32
Эрдоган раскритиковал подход Запада к войне в Украине - Фото
Фото: TRT

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает ошибочным подход Запада к войне в Украине. Об этом он сказал на пресс-конференции во время визита в Белград, которую транслировало турецкое телевидение.

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"Я не буду называть имена, но скажу очень откровенно, что не поддерживаю подход Запада. Он придерживается внешней политики, которая основана на провоцировании. Если вы пытаетесь урегулировать войну, основываясь на провоцировании, результата вы не получите", — сказал Эрдоган.

Он посоветовал не недооценивать Россию и указал, что использование ею газа в качестве оружия было ожидаемым.

"Сейчас все думают о том, как пережить зиму. Почему вы не думали об этом раньше? Ведь у России в руках такой важный ресурс", — заявил он.

В отличие от Запада, заявил Эрдоган, Турция придерживается сбалансированной внешней политики в отношении Украины и России, цель которой – завершение войны.

"Мы над этим работаем, мы к этому стремимся, но, похоже, война быстро не закончится", — сказал он.

"Можно ли сказать, что сейчас побеждает одна из сторон? Нет! У этой войны нет победителей, но очень много проигравших. Гибнет большое количество людей, а говорить о финансовых последствиях вообще неуместно", — заявил Эрдоган.

Андрій Водяний
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