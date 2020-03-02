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Эрдоган: Турция демонстрирует силу тем, кто принимал сдержанность за слабость

Эрдоган: Турция демонстрирует силу тем, кто принимал сдержанность за слабость - Фото
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган (фото - ЕРА)
02.03.2020, 14:54

Президент Турции Эрдоган утверждает, что его "единственные желания" по Сирии - "прекратить войну победой" и "предотвратить дальнейшее кровопролитие"

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сейчас его страна "демонстрирует силу тем, кто считал слабостью ее сдержанность" насчет Сирии. Об этом пишет государственное информагентство Турции Anadolu.

"Анкара показала недальновидным кругам, что является великим государством, которое не склоняется перед давлением", - сказал Эрдоган.

В четверг, 5 марта, президент Турции с однодневным рабочим визитом посетит Россию, чтобы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке с российским коллегой Владимиром Путиным.

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Обращаясь к Москве и Тегерану, Эрдоган добавил, что Турция "не имеет с вами проблем" по Идлибу. При этом, пишет агентство, он предостерег противостоящие им силы, что потери сторонников сирийского диктатора Башара Асада - "это лишь начало".

"За каждого из наших мучеников мы уничтожаем десятки элементов режима и заставляем их заплатить высокую цену", - подчеркнул он.

Евгений Пилипенко
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Сирия владимир путин геополитика Турция Идлиб реджеп тайип эрдоган
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