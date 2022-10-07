Эстония анонсировала еще больше помощи Вооруженным Силам Украины

Эстония в середине октября одобрит новый пакет военной помощи Украине. Это в Twitter анонсировала премьер страны Кая Каллас.

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Она отметила, что Вооруженные Силы Украины находятся на волне успеха в процессе деоккупации захваченных Россией территорий, и поэтому именно сейчас "мы все должны сделать еще больше, чтобы они могли освобождать свои территории".

"Поэтому на следующей неделе Эстония примет решение о новом пакете военной помощи. Мы дадим Украине больше боеприпасов, зимнего и индивидуального снаряжения", – написала она.

Каллас отметила, что ее призыв к странам ЕС как можно сильнее и быстрее вооружать Украину "ясен".

Эстония – среди лидеров помощи Украине, если оценивать ее через призму ВВП страны.

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Євген Пилипенко

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