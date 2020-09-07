Протесты в Беларуси. Глава МВД навзал беларуских силовиков самыми "гуманными" в мире

Караев утверждает, что протестующие в Беларуси нападают на силовиков, а милиция ведет себя сдержанно

Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев считает, что милиция ведет себя гуманно по отношению к протестующим против режима президента Александра Лукашенко. Об этом он сказал в эфире государственного телеканала СТВ.

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"Нас тут пытаются затроллить какими-то синяками. Я скажу так, что с 9 по 10 (августа, – ред.) – восемь наездов, специально совершенных! У некоторых тройные переломы. Слава богу, что все живы. Это можно сравнить с синяками? Говорят о жестокости беларуской милиции. А я хочу сказать так: более гуманной, выдержанной и хладнокровной милиции нету нигде в мире, я в этом уверен", – сказал он.

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Караев также пугает беларусов, что после любой революции "наступает разруха, голод, бандитизм и мародерство". Он грозит, что его ведомство готово к дальнейшему силовому противостоянию.

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Марк Сировой

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