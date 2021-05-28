Захват самолета в Минске. Глава Ryanair обвинил во лжи Беларусь и ее диспетчеров – Reuters
Беларуские диспетчеры соврали, что компания Ryanair якобы не отвечала на звонки во время принудительной посадки в Минске самолета, на котором летели беларуский оппозиционер Роман Протасевич и его спутница София Сапега. А власти Беларуси опубликовали ложную расшифровку переговоров экипажа и диспетчеров, говорится в письме исполнительного директора Ryanair Майкла О’Лири в министерство транспорта Беларуси от 26 мая, которое оказалось в распоряжении Reuters.
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В письме О’Лири назвал "ложной и неточной" расшифровку переговоров диспетчеров и пилотов, которую опубликовали беларуские власти, пишет агентство.
По его словам, летевший из Афин в Вильнюс самолет был "незаконно переадресован под ложным предлогом".
"Командиру экипажа не оставалось ничего другого, кроме как уйти в Минск, когда Минское УВД (Управление воздушным движением) уведомило его, что существует реальная угроза взрыва самолета. УВД Минска отказалось связаться с Ryanair, ложно заявив, что Ryanair не отвечала на телефонные звонки", – говорится в письме О’Лири.
- 23 мая 2021-го режим Лукашенко с истребителями вынудил борт Ryanair сесть в Минске. С самолета спецслужбы сняли сооснователя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Протасевича и его российскую спутницу Сапегу. У Лукашенко все отрицают. РФ назвала "русофобией" намеки на ее причастность.
- В Беларуси утверждают, что самолету якобы угрожал ХАМАС. В ЕС этому не верят, ХАМАС свое причастие отрицает.
- В Ryanair заявили, что об "угрозе на борту самолета", из-за которой его посадили в Минске, сообщили диспетчеры Беларуси. Там также назвали принудительную посадку "угоном самолета" и заявили, что в Минске с борта также сошли агенты КГБ Беларуси.
- В Евросоюзе решили закрыть свое небо для беларусских самолетов. Ряд европейских авиакомпаний отказался от полетов над Беларусью. 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью и Украина, с 29 мая беларуские самолеты не смогут использовать украинское авиапространство.
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