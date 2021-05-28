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Захват самолета в Минске. Глава Ryanair обвинил во лжи Беларусь и ее диспетчеров – Reuters

28.05.2021, 13:58
Захват самолета в Минске. Глава Ryanair обвинил во лжи Беларусь и ее диспетчеров – Reuters - Фото
Майкл О'Лири (фото - ЕРА)

Беларуские диспетчеры соврали, что компания Ryanair якобы не отвечала на звонки во время принудительной посадки в Минске самолета, на котором летели беларуский оппозиционер Роман Протасевич и его спутница София Сапега. А власти Беларуси опубликовали ложную расшифровку переговоров экипажа и диспетчеров, говорится в письме исполнительного директора Ryanair Майкла О’Лири в министерство транспорта Беларуси от 26 мая, которое оказалось в распоряжении Reuters.

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В письме О’Лири назвал "ложной и неточной" расшифровку переговоров диспетчеров и пилотов, которую опубликовали беларуские власти, пишет агентство.

По его словам, летевший из Афин в Вильнюс самолет был "незаконно переадресован под ложным предлогом".

"Командиру экипажа не оставалось ничего другого, кроме как уйти в Минск, когда Минское УВД (Управление воздушным движением) уведомило его, что существует реальная угроза взрыва самолета. УВД Минска отказалось связаться с Ryanair, ложно заявив, что Ryanair не отвечала на телефонные звонки", – говорится в письме О’Лири.

Читайте также: Захват Протасевича. ICAO решила расследовать принудительную посадку самолета в Минске

Марк Сировой
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Майкл О'Лири беларусь самолет ryanair александр лукашенко минск диспетчер роман протасевич
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