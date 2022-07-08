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Главный раввин Москвы: Я высказался против войны и уехал, чтобы не ставить под удар общину

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2022, 14:25
Главный раввин Москвы: Я высказался против войны и уехал, чтобы не ставить под удар общину - Фото
Пинхас Гольдшмидт (фото - ЕРА)

Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт ушел в отставку и подтвердил, что уехал из России из-за несогласия с агрессивной войны последней против Украины. Его обращение опубликовано в Twitter.

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Он стал главным раввином Москвы 33 года назад и также является главой Конференции европейских раввинов, куда входят свыше 700 религиозных лидеров Европы.

Духовный наставник московской общины написал, что его команда "сделала все возможное, чтобы создать сообщество, провести его через лихие 1990-е и во времена все более авторитарной России при нынешнем президенте".

"Поскольку в последние несколько месяцев развернулась страшная война против Украины, я не мог молчать, видя столько человеческих страданий, и начал помогать беженцам в восточной Европе и высказался против войны", – добавил он.

Гольдшмидт отметил, что даже с переизбранием на этом же посту в июне ему "стало ясно, что если я останусь, это поставит под угрозу еврейскую общину Москвы". Он покинул Россию после требования режима публично поддержать войну еще в начале июня.

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Евгений Пилипенко
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раввин война Москва евреи Пинхас Гольдшмидт
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