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Импичмент Трампа. Джулиани назвал условия работы со следствием

Импичмент Трампа. Джулиани назвал условия работы со следствием - Фото
Рудольф Джулиани (фото - ЕРА)
29.09.2019, 20:46

Шифф пока не решил, намерен ли он заслушать адвоката Трампа

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что будет сотрудничать с расследованием по импичменту в Палате представителей только с согласия своего клиента. Об этом сообщает Голос Америки.

Отмечается, что для разбирательства в рамках процедуры импичмента попытки Джулиани убедить власти Украины провести антикоррупционное расследование контактов Джозефа Байдена и его сына с украинской энергетической компанией имеют центральное значение.

Сообщается, что расследование по импичменту осуществляет комитет Палаты представителей по разведке, и Джулиани считает, что его председатель, демократ Адам Шифф, "уже заранее решил для себя", связывал ли Трамп американскую помощь Украине с расследованием в отношении Байденов.

"Я не буду сотрудничать c Шиффом, но если Трамп решит, что он хочет, чтобы я дал показания, то, конечно же, я дам показания", – сказал Джулиани, выступая в программе на канале АВС.

По словам Шиффа, он пока не решил, намерен ли он заслушать Джулиани.

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