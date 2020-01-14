Импичмент Трампа. Назначено голосование о передаче статей Сенату

Нэнси Пелоси (Фото: EPA)

В США контролируемая демократами Палата представителей решила, что завтра, 15 января, проголосует по вопросу об официальном направлении в Сенат статей по импичменту президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Голос Америки.

"Палата представителей проведет голосование о передаче статей импичмента и назначении менеджеров по импичменту в среду, 15 января, – говорится в заявлении спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. ­­– Президент и сенаторы будут привлечены к ответственности".

Конгрессмен-демократ Генри Куэйар сообщил, что Пелоси заявила, что назовет имена членов команды менеджеров, которым предстоит принять участие в сенатском разбирательстве в качестве обвинителей.

Палата представителей одобрила статьи импичмента еще в декабре, однако они до сих пор не были переданы Сенату.

Справка. В начале сентября СМИ США писали, что Трамп якобы хочет вынудить президента Владимира Зеленского помочь ему с президентской гонкой-2020 через расследование против конкурента Байдена по делу Burisma. СМИ увязали временную заморозку военной помощи Украине именно с этим. Это привело к объявлению импичмента Трампу Палатой представителей. Теперь вопрос о его отставке будет решаться в Сенате.

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