Импичмент в США: суд обязал экс-адвоката Трампа дать показания

Дон Макган (Фото: Win McNamee/EPA)

Вчера федеральный судья США обязал бывшего адвоката Белого дома Дона Макгана свидетельствовать перед Конгрессом в рамках расследования об импичменте президента Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

Судья подчеркнул, что как бы ни были заняты помощники президента, и как какой чувствительной информации они не имели бы доступ, у президента нет власти оградить их от требований закона. "Проще говоря, основной вывод из 250 лет американской истории - президенты не короли", - заявил судья.

Это решение подрывает усилия Белого дома заблокировать часть расследования об импичменте, не позволив ряду чиновников администрации давать показания. В то же время, Министерство юстиции собирается подавать апелляцию.

Справка. Президента США Трампа подозревают в том, что он хотел вынудить президента Зеленского помочь ему с гонкой-2020 через расследование против конкурента, якобы связанного с коррупцией в Украине. С этим увязали заморозку военной помощи Киеву. Демократы добиваются импичмента Трампа. Есть стенограммы первого и второго телефонных разговоров Трамп-Зеленский. Вся эта история - максимально доступно.

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