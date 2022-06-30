Итальянцы заявили, что поставят Украине тяжелое вооружение – Рютте

В кулуарах саммита НАТО премьер Нидерландов заявил, что союзник по Альянсу Италия "будет поставлять" Украине тяжелое вооружение. Как пишет Politico, Марк Рютте призвал другие страны блока немедленно помочь силам обороны, если они до сих пор еще не сделали этого.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отвечая на вопрос в Мадриде, Рютте сказал, что его сейчас больше всего беспокоит сложная военная ситуация на востоке Украины, где в последние недели российские войска медленно продвигаются вперед.

Ранее Германия и Нидерланды передали ВСУ 12 единиц Panzerhaubitze 2000. Берлин анонсировал еще одну партию.

"Невероятно важно, чтобы Украина получала достаточное количество тяжелых систем вооружения", – понимает важность этого Рютте. Он сказал, что у его страны "не так и много" тяжелых вооружений для передачи, но подчеркнул, что "Италия тоже решила внести свой вклад".

На уточняющий вопрос, означает ли это, что Италия также отправит Panzerhaubitze 2000 немецкого производства, которые Рим имеет на армейских складах, Рютте ответил, что "увидим", будут ли это такие же гаубицы, но добавил, что "они [итальянцы] заявили, что в дополнение к тому, что делают Нидерланды и Германия, они будут поставлять аналогичные материалы".

Читайте также: Чем быстрее и больше поможем, тем быстрее Украина победит – Трасс

В апреле министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт спросила у своего итальянского коллеги Лоренцо Герини, может ли Рим участвовать в совместных поставках артиллерии Украине, но получила отказ.

Официально Рим пока не подтвердил расширение военной поддержки Украины. С учетом масштабного присутствия в итальянских медиа пророссийской пропаганды и роста цен, тема военной помощи в стране непопулярна.

В Минобороны Италии отказались комментировать возможную поставку гаубиц, заявив, что "список материалов [для Украины] засекречен".

Рютте без конкретизации ("все точно знают, кто имеется в виду") раскритиковал некоторых союзников по НАТО за то, что они не отправили в Украину "достаточно" тяжелых вооружений – "в зоне НАТО все еще есть страны, которые не решаются", – и призвал их сделать это сейчас.

Читайте также: Чтобы ВСУ перешли к контрнаступлению. Британия выделит еще $1,2 млрд Украине – Bloomberg

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.