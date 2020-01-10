Израильский самолет экстренно сел в Канаде из-за задымления

Иллюстрационное фото: ЕРА

Самолет израильской компании El Al, летевший рейсом 777-258 из Нью-Йорка в Израиль, совершил экстренную посадку в Галифаксе (Канада) из-за задымления на борту. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Вскоре после вылета самолет оказался заполнен дымом. Это вынудило экипаж попросить об экстренной посадке в Канаде.

На борту самолета находились 279 пассажиров и экипаж.

Посадка прошла успешно, пострадавших нет.

Издание отмечает, что этот рейс является популярным маршрутом среди израильтян и американцев, направляющихся в Израиль до Шаббата.