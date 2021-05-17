Как защищает от госпитализации с ковидом одна доза Pfizer и AstraZeneca: отчет из Британии
Антикоронавирусные вакцины Pfizer-BioNTech и Oxford-AstraZeneca показали примерно одинаковую эффективность в защите самых пожилых людей от COVID-19 спустя несколько недель после одной дозы. К такому выводу пришли британские исследователи, их доклад опубликован в журнале The BMJ.
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Отчет включал данные о 156 930 вакцинированных участниках ≥70 лет, которые сообщили о симптомах COVID-19 с 8 декабря 2020 года по 19 февраля 2021-го.
Через 28-34 дня после укола "пфайзером" эффективность защиты достигла 61% и стабилизировалась на этом уровне (через две недели после второй дозы показатель составил 89%).
Через 28-34 дня после укола "астразенекой" эффективность защиты достигла 60%, увеличиваясь далее до 73%. Данных об эффекте после второй дозы в этом исследовании пока нет.
Помимо защиты от симптомов ковида, на 43% снизился риск госпитализации среди привитых одной дозой Pfizer-BioNTech, и на 37% – среди получивших Oxford-AstraZeneca.
"В сочетании с эффектом против симптомов одна доза любой из этих вакцин была примерно на 80% эффективна в предотвращении госпитализации с COVID-19. Защита поддерживалась в течение периода наблюдения (>6 недель)", – резюмировали авторы.
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