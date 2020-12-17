Король Швеции о национальной стратегии борьбы с COVID-19: Мы потерпели поражение

Король Швеции Карл XVI Густав заявил, что их общенациональная стратегия с мягким карантином при борьбе с коронавирусом не удалась – больницы оказались переполнены, а доверие людей к властям снизилось до минимума, пишет The Guardian.

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"Народ Швеции сильно пострадал в этих тяжелых условиях. Я думаю, что мы потерпели поражение. У нас много умерших и это ужасно", – подчеркнул глава государства.

Уже несколько шведских регионов объявили о том, что вынуждены отложить проведение плановых операций, поскольку поступающих с коронавирусной инфекцией становится все больше. По словам одного из местных директоров здравоохранения Альфа Йонссона, более 25% сделанных тестов оказываются положительными.

Согласно результатам недавно проведенного соцопроса, доверие к власти у народа составило всего 34% – и это стало рекордно низким показателем для Швеции, в которой рейтинг доверия обычно не падает ниже 50%.

В начале пандемии правительство Швеции отказалось вводить жесткий карантин, при этом большинство населения добровольно соблюдало дистанцирование.

В июне госэпидемиолог Андерс Тегнелл, который стоит за шведской эпидмоделью при пандемии, признал, что "нужен был более жесткий карантин".

3 ноября Швеция ввела ограничения после того, как количество ежедневных случаев коронавируса стало рекордным.

7 декабря в Швеции решили отказаться от экспериментов с пандемией и ввели жесткий карантин.

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Дарья Мостовая

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