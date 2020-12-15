Коронавирус. В Швеции был самый смертоносный ноябрь со времен испанки 102 года назад

В ноябре 2020 года в Швеции зафиксировано самое большое количество смертей со времен испанского гриппа более столетия назад. Об этом сообщило Статистическое агентство Швеции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным чиновников, в прошлом месяце в стране умерли в общей сложности 8088 человек, что на 10% выше среднего показателя за период с 2015 по 2019 год. Шведские аналитики подчеркивают: число умерших в ноябре 1918 года (16 600) вдвое превышает показатель ноября-2020, хотя население страны тогда было вдвое меньше.

При этом умерших в нынешнем ноябре было 77,9 на 100 000 человек, тогда как 10 лет назад этот показатель равнялся 79,2.

В начале эпидемии коронавируса и в разгар первой ее волны в Европе (с марта по июнь) в Швеции с населением 10,3 млн человек от COVID-19 умерли более 5000 человек.

Читайте также: В Украине "точно" нужно вакцинировать 21 млн человек, но денег на это нет – МОЗ

С весны власти страны приняли стратегию эпидемиолога Андерса Тегнелла: она не предусматривала жесткие ограничительные меры: почти везде ограничивались только рекомендациями. В конце октября на фоне всплеска СOVID-19 в Европе власти Швеции ослабили меры еще больше, но позднее начали ужесточать их: сначала точечно, а с 14 декабря – в национальном масштабе.

Сейчас власти призывают избегать общественного транспорта, походов в переполненные магазины, рекомендуют общаться "вживую" только с теми, с кем проживаешь, или с кем регулярно общаешься, а с другими – только на открытом воздухе и с выдержанной дистанцией. В стране запрещена продажа алкоголя после 22:00, публичные мероприятия можно проводить в группах не более восьми человек. Власти обещали закрыть средние школы с 7 декабря, но как с этим сейчас, неясно.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. По состоянию декабрь 2020-го от нее умерли более 1,6 млн человек.

По состоянию на 11 декабря в Швеции было 320 098 подтвержденных случаев ковида, из них 7514 закончились смертью.

Вчера в Британии заявили о новом варианте коронавируса: из-за него ужесточили карантин в Лондоне.

Также вчера украинское правительство ввело новые карантинные ограничения с 19 декабря.

В пользу вакцинации: связь COVID-19 с опасным неврологическим синдромом не найдена.

Читайте также: Санта-Клаус невосприимчив к COVID-19, сможет путешествовать на Рождество – спикер ВОЗ

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.