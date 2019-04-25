Ким пообещал Путину согласовывать позиции по полуострову: фото

Ким Чен Ын и Владимир Путин (фото - ЕРА)

Сегодня, 25 апреля, под Владивостоком в РФ начались переговоры северокорейского диктатора Ким Чен Ына, который приехал туда на семейном бронепоезде, с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Ким и Путин встретились на беспрецедентном саммите, где Ким, вероятно, будет искать поддержки у российского лидера, поскольку ядерные переговоры между Северной Кореей и США оказались в подвешенном состоянии", - пишет Reuters.

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Ким выразил надежду, что встреча поможет урегулированию ситуации на Корейском полуострове, где Пхеньян в последние годы из-за своей ракетно-ядерной программы вошел в жесткий этап противостояния с Западом.

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По словам Кима, он будет "согласовывать позицию" по денуклеаризации с Путиным.

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Как пишет российский пропагандистский ресурс ТАСС, глава КНДР сообщил Путину, что "традиционно дружественные отношения Пхеньяна и Москвы имеют глубокие корни" и пожелал тому "успешно работать над построением сильной России".

Тот в ответ сказал Киму, что "приветствует усилия Северной Кореи по улучшению отношений с США".

Фото: ЕРА