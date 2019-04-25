Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
25.04.2019, 08:25

Ким пообещал Путину согласовывать позиции по полуострову: фото

Ким пообещал Путину согласовывать позиции по полуострову: фото - Фото
Ким Чен Ын и Владимир Путин (фото - ЕРА)

Ким заявил, что будет согласовывать развитие событие на Корейском полуострове с Москвой, а Путин поприветствовал "налаживание отношения КНДР с США"

Реклама
Реклама

Сегодня, 25 апреля, под Владивостоком в РФ начались переговоры северокорейского диктатора Ким Чен Ына, который приехал туда на семейном бронепоезде, с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Ким и Путин встретились на беспрецедентном саммите, где Ким, вероятно, будет искать поддержки у российского лидера, поскольку ядерные переговоры между Северной Кореей и США оказались в подвешенном состоянии", - пишет Reuters.

Реклама

Ким выразил надежду, что встреча поможет урегулированию ситуации на Корейском полуострове, где Пхеньян в последние годы из-за своей ракетно-ядерной программы вошел в жесткий этап противостояния с Западом.

Читайте также: КНДР продолжает наращивать ядерное оружие - доклад

По словам Кима, он будет "согласовывать позицию" по денуклеаризации с Путиным.

Смотрите также: Ким Чен Ын привез в Россию свой "бегущий кортеж": видео

Как пишет российский пропагандистский ресурс ТАСС, глава КНДР сообщил Путину, что "традиционно дружественные отношения Пхеньяна и Москвы имеют глубокие корни" и пожелал тому "успешно работать над построением сильной России".

Тот в ответ сказал Киму, что "приветствует усилия Северной Кореи по улучшению отношений с США".

Фото: ЕРА

Отправить:
Распечатать:
Теги: владимир путин, переговоры, ким чен ын
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 