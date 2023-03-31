"Кому-то наступили на мозоль". В Эстонии отреагировали на статью Politico о помощи Украине
Статья в издании Politico с "инсайдами" анонимных собеседников, что Эстония использует финансирование ЕС в рамках оказываемой Украине помощи и якобы искусственно раздувает размер такой помощи ВСУ, появилась там "скорее всего, потому, что мы наступили кому-то на мозоль". Об этом заявила Delfi премьер страны Кая Каллас.
28 марта 2023-го Politico написало, что из-за возмещения военной помощи Украине некоторые страны-члены ЕС якобы поссорились, и часть евродепутатов заявили, что следует четче прописать правила.
По ее словам, заявления в материале неправдивы, а Эстония все делала по правилам.
Каллас подчеркнула, что страна оказывала помощь Украине еще до того, как был создан совместный европейский фонд, – "и совершенно очевидно, что тем, кто больше помогает, и вернут больше, так как они помогали еще раньше".
"В их число входим и мы. Эти упреки не соответствуют действительности. Такие статьи появляются, вероятно, потому, что мы кому-то наступили на мозоль", – добавила она.
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Эстонский премьер отметила, что помощь Таллинна Киеву в первую очередь не нравится России, а то, что эта помощь шла с начала тотальной войны, помогло "подтолкнуть и других европейских союзников", которые "сумели сохранить единство".
"Прежде всего, это не нравится России. Она очень сильна в таких информационных операциях, стремясь вбить клин между союзниками, чтобы мы стали выяснять отношения друг с другом. Если мы станем это делать, это ослабит нас", – сказала Каллас.
Она не считает, что подобные подозрения в отношении системы повлияют на вклад других стран в фонд помощи Украине: "Не думаю. Мы видим, что в других странах эта статья не вызвала такого резонанса. <...> Я не думаю, что она будет иметь реальные последствия".
- 20 марта 2023 года Евросоюз согласовал план закупки боеприпасов для Украины на €2 млрд.
- На конец марта, помимо Leopard 2 и Marder, Германия передала Украине двух "зубров"-саперов.
- Северная Македония в начале весны решила вернуть Украине 12 боевых вертолетов Ми-24, а чешские волонтеры отправили Украине 15 антидроновых систем.
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