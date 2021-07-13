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Коронавирус. В России – рекорд по умершим за все время эпидемии

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2021, 14:15
Коронавирус. В России – рекорд по умершим за все время эпидемии - Фото
Коронавирус в России (фото - ЕРА)

В России за предыдущие сутки умерло рекордное за все время эпидемии число больных коронавирусом. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба правительства РФ.

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Как сообщается, за сутки в РФ умерли 780 больных COVID-19. Больше всего новых летальных исходов – в Санкт-Петерубрге (108) и Москве (103).

Это наибольший показатель умерших больных COVID-19 в России за все время эпидемии. Предыдущий рекорд был 10 июля – тогда сообщалось о 752 умерших.

Также было зафиксировано 24 702 новых заболевших коронавирусом, выписано из больниц 19 566 человек.

За все время эпидемии коронавируса в России зафиксировали 5 833 175 заболевших COVID–19, 144 492 умерших и 5 236 214 выписанных.

В России с июня наблюдается новая волна COVID-19, что видно на графиках по заболевшим и летальным исходам. 

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что в июне-июле 66% всех инфицированных в РФ были заражены дельта-штаммом коронавируса (индийским), сообщал российский Интерфакс.

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Марк Сировой
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Россия рекорд Дельта коронавирус COVID-19 штамм умершие
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