Коронавирус. В России – рекорд по умершим за все время эпидемии
В России за предыдущие сутки умерло рекордное за все время эпидемии число больных коронавирусом. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба правительства РФ.
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Как сообщается, за сутки в РФ умерли 780 больных COVID-19. Больше всего новых летальных исходов – в Санкт-Петерубрге (108) и Москве (103).
Это наибольший показатель умерших больных COVID-19 в России за все время эпидемии. Предыдущий рекорд был 10 июля – тогда сообщалось о 752 умерших.
Также было зафиксировано 24 702 новых заболевших коронавирусом, выписано из больниц 19 566 человек.
За все время эпидемии коронавируса в России зафиксировали 5 833 175 заболевших COVID–19, 144 492 умерших и 5 236 214 выписанных.
В России с июня наблюдается новая волна COVID-19, что видно на графиках по заболевшим и летальным исходам.
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что в июне-июле 66% всех инфицированных в РФ были заражены дельта-штаммом коронавируса (индийским), сообщал российский Интерфакс.
- Коронавирусная болезнь от дельта-штамма приводит к значительному повышению риска попадания в больницу. Британские ученые говорят об изменениях в симптоматике заболевания от дельта-штамма.
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- 23 июня сообщалось, что дельта-штамм коронавируса появился в Украине. Он выявлен у двоих пациентов.
- По данным исследования в Великобритании, полная иммунизация вакцинами Pfizer-BioNTech и Oxford-AstraZeneca высокоэффективна против госпитализации с дельта-штаммом коронавируса. В СНБО говорят, что надо ускорить вакцинацию в связи с распространением дельта-штамма.
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