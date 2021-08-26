Коронавирус. В России за сутки умерло рекордное количество людей с начала эпидемии

В России 25 августа 2021 года от коронавируса умерли 820 человек, это наибольшая суточная смертность с начала эпидемии в стране. Об этом сообщает официальный информационный сайт правительства РФ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За прошедшие сутки в России были выявлены 19 630 новых заболевших COVID-19, выздоровел 19 661 человек, 820 пациентов умерли.

Больше всего новых заболевших в Москве – 1712, на втором месте Санкт-Петербург – 1301, на третьем Московская область – 726. Самая высокая суточная смертность в Москве – вчера умерли 54 пациента с коронавирусом, в Санкт-Петербурге 38.

Всего с начала эпидемии в России выявлены 6,8 млн случаев коронавируса, 6 млн человек выздоровели, почти 180 000 умерли.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.