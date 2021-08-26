UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Коронавирус. В России за сутки умерло рекордное количество людей с начала эпидемии

26.08.2021, 14:35
Коронавирус. В России за сутки умерло рекордное количество людей с начала эпидемии - Фото
Машины скорой помощи около больницы Коммунарка, Москва (Фото – Maxim Shipenkov, EPA)

В России 25 августа 2021 года от коронавируса умерли 820 человек, это наибольшая суточная смертность с начала эпидемии в стране. Об этом сообщает официальный информационный сайт правительства РФ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За прошедшие сутки в России были выявлены 19 630 новых заболевших COVID-19, выздоровел 19 661 человек, 820 пациентов умерли.

Больше всего новых заболевших в Москве – 1712, на втором месте Санкт-Петербург – 1301, на третьем Московская область – 726. Самая высокая суточная смертность в Москве – вчера умерли 54 пациента с коронавирусом, в Санкт-Петербурге 38.

Всего с начала эпидемии в России выявлены 6,8 млн случаев коронавируса, 6 млн человек выздоровели, почти 180 000 умерли.

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
коронавирус Россия COVID-19
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 