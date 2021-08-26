Коронавирус. В России за сутки умерло рекордное количество людей с начала эпидемии
26.08.2021, 14:35
Машины скорой помощи около больницы Коммунарка, Москва (Фото – Maxim Shipenkov, EPA)
В России 25 августа 2021 года от коронавируса умерли 820 человек, это наибольшая суточная смертность с начала эпидемии в стране. Об этом сообщает официальный информационный сайт правительства РФ.
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За прошедшие сутки в России были выявлены 19 630 новых заболевших COVID-19, выздоровел 19 661 человек, 820 пациентов умерли.
Больше всего новых заболевших в Москве – 1712, на втором месте Санкт-Петербург – 1301, на третьем Московская область – 726. Самая высокая суточная смертность в Москве – вчера умерли 54 пациента с коронавирусом, в Санкт-Петербурге 38.
Всего с начала эпидемии в России выявлены 6,8 млн случаев коронавируса, 6 млн человек выздоровели, почти 180 000 умерли.
- 19 августа Европейский Союз официально признал украинские COVID-сертификаты в приложении Дія. 21 августа COVID-сертификаты стали доступны.
- 21 августа Украина преодолела отметку в 5 млн вакцинированных хотя бы одной дозой.
- За прошедшие сутки в Украине выявлен 1581 новый заболевший коронавирусом, умерли 45 человек.
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