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Коронавирус. ВОЗ прогнозирует всплеск смертности в Европе в октябре и ноябре: Будет хуже

14.09.2020, 10:09
Коронавирус. ВОЗ прогнозирует всплеск смертности в Европе в октябре и ноябре: Будет хуже - Фото
Иллюстративное фото: Matteo Corner/ЕРА

Ближе к концу осени в Европе ожидается рост числа летальных случаев, связанных с коронавирусной болезнью СOVID-19

В Европе в октябре и ноябре ожидается рост числа летальных случаев от COVID-19. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, сообщает AFP.

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"Будет еще хуже. В октябре, ноябре мы увидим рост смертности", - заявил Клюге. 

За прошедшие сутки ВОЗ заявила о самом большом суточном приросте новых случаев заражения — 307 930 человек. В Украине за прошедшие сутки выявили 2462 заболевших COVID-19. 

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Владислав Сердюк
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