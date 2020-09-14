Коронавирус. ВОЗ прогнозирует всплеск смертности в Европе в октябре и ноябре: Будет хуже

Ближе к концу осени в Европе ожидается рост числа летальных случаев, связанных с коронавирусной болезнью СOVID-19

В Европе в октябре и ноябре ожидается рост числа летальных случаев от COVID-19. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, сообщает AFP.

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"Будет еще хуже. В октябре, ноябре мы увидим рост смертности", - заявил Клюге.

За прошедшие сутки ВОЗ заявила о самом большом суточном приросте новых случаев заражения — 307 930 человек. В Украине за прошедшие сутки выявили 2462 заболевших COVID-19.

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Владислав Сердюк

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